Comment savoir si mon smartphone peut aller dans l'eau ?

Ces dernières années, les fabricants de smartphones ont considérablement amélioré la résistance à l'eau de leurs appareils. Les plus modernes, comme l'iPhone 13, le Galaxy S10 ou le Find X5 Pro de Oppo, sont censés pouvoir résister à un plongeon à plus d'un mètre de profondeur durant près d'une heure. Si bien qu'il est aujourd'hui très tentant d'approcher son téléphone de la mer ou de la piscine pour immortaliser les souvenirs de vacances, voire prendre des photos sous l'eau.

Pour savoir si votre smartphone est résistant à l'eau, il convient de vérifier s'il bénéficie d'une certification IP, pour "indice de protection". Le premier chiffre, le 6, indique qu'il est résistant aux dépôts de poussière. Le second, sa capacité à résister à un contact plus ou moins important avec l'eau. Plus l'indice est élevé, plus l'appareil profite d'une protection efficace.

La norme IP65 indique ainsi qu'un smartphone est protégé totalement contre la poussière et les jets d'eau, au cas où il tomberait sous la douche, par exemple. Un modèle IP66 suppose une résistance à des jets d'eau plus intenses, comme des vagues. Les appareils certifiés IP67 peuvent résister à une immersion à un mètre de profondeur durant 30 minutes, en cas de chute dans une baignoire, par exemple. Cette norme a longtemps fait figure de référence pour les smartphones. Mais les modèles les plus récents bénéficient désormais d'une protection IP68 signifiant une résistance à un plongeon à plus d'un mètre de profondeur durant une heure.

Cette information peut être trouvée dans la documentation fournie lors de l'achat de votre smartphone. Si vous l'avez égarée, vous pouvez vous rendre sur le site du constructeur ou sur les sites des principaux distributeurs qui proposent généralement toujours la fiche technique de l'appareil. Vous pouvez aussi taper le nom de votre modèle dans un moteur de recherche associé à la mention "IP68" ou "IP67" pour trouver un site de référence évoquant la question. Vous trouverez la mention du modèle de votre smartphone dans la section "À propos du téléphone" des paramètres sur Android et dans l'onglet "Informations" des paramètres généraux de l'iPhone.

Attention cependant. Un indice de protection, même important, ne signifie pas que les smartphones peuvent être utilisés sous l'eau. La plupart des marques ne prennent plus en compte la garantie des modèles une fois qu'ils ont été immergés. Ces normes sont seulement le fruit de mesures théoriques, réalisées en laboratoires dans des conditions bien précises (eau statique et pure), qui ne sauraient refléter la diversité des accidents qui surviennent dans des conditions normales d'utilisation (profondeur, angle de chute, eau de mer, dégâts préexistant sur l'écran, etc.). Il n'est donc pas garanti que les téléphones soient toujours fonctionnels après un séjour dans l'eau salée, par exemple. Mieux vaut investir dans une pochette de protection, que l'on trouve autour de 15 euros, si vous souhaitez utiliser votre smartphone au bord de l'eau en toute quiétude.

