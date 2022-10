Que vous trouviez que votre iPhone se décharge trop rapidement ou que vous souhaitiez le brancher moins souvent pour économiser (quelques euros, tout au mieux) sur votre facture électrique, il existe divers moyens de préserver l'autonomie de votre mobile.

Les performances de la batterie sont d'abord inhérentes au modèle que vous utilisez. Les iPhone les plus récents ont fait d'importants progrès en la matière. Apple propose aujourd'hui des batteries d'une capacité plus importante et a optimisé la façon dont le système d'exploitation de ses téléphones sollicite leurs ressources, réduisant considérablement l'écart avec les meilleurs smartphones Android.

L'autonomie de votre iPhone dépend aussi de vos usages : plus un mobile est sollicité, plus il consomme de l'énergie pour fonctionner. Adopter un comportement laissant plus de place à la déconnexion soulagera la batterie de votre appareil. Il est aussi possible d'actionner certains leviers logiciels pour optimiser sa durée de vie.

1 - Utiliser la dernière version du logiciel

D'une manière générale, il est recommandé d'utiliser la dernière version des logiciels de vos appareils car ces derniers sont conçus pour améliorer leurs performances et corriger des problèmes de sécurité. Les mises à jour logicielles intègrent aussi des optimisations en matière d'économie d'énergie de façon à ce que le système d'exploitation et les applications ne sollicitent pas la batterie du téléphone outre-mesure au quotidien. La dernière mise à jour disponible pour les iPhone est la version iOS 16.1. Elle est compatible pour les modèles à partir de l'iPhone 8. Pour vérifier si votre appareil est à jour, rendez-vous dans l'onglet "mise à jour logicielle" des réglages généraux.

2 - Laissez votre smartphone un peu tranquille

La seconde chose à faire est d'abord de ne pas sur-solliciter votre téléphone. Si vous le déverrouillez à tout bout de champ, il aura du mal à tenir jusqu'au bout de la journée. Ainsi il peut être intéressant de désactiver les notifications afin de ne pas être tenté d'allumer votre iPhone à chaque nouvelle alerte.

Vous pouvez prévoir des plages de déconnexion durant lesquelles vous pouvez le basculer en mode silence, via le bouton du volume. L'iPhone propose aussi depuis deux ans un mode "Concentration" qu'il est possible de paramétrer pour ne laisser passer que les notifications de certaines applications durant une certaine plage horaire.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi contrôler quelles sont les applications les plus gourmandes en vous rendant dans l'onglet "Batterie" des réglages de votre iPhone. Un classement affichera les services en fonction de leur part d'utilisation de la batterie et vous indiquera combien de temps elles sont restées actives lors des dernières 24 heures et lors des 10 derniers jours. L'écran "État de la batterie" vous indiquera aussi quel est le degré d'usure de l'accumulateur de votre téléphone et s'il est nécessaire de le remplacer.

3 - Baissez la luminosité de l'écran

L'écran est une autre source importante de consommation de la batterie de votre iPhone. Ce dernier est équipé de plusieurs capteurs qui adaptent en permanence la luminosité en fonction de l'environnement. Par défaut, l'iPhone est réglé sur le mode "Luminosité automatique" qu'il est possible de désactiver pour la contrôler manuellement. De la même manière, évitez de laisser votre téléphone allumé lorsque vous ne l'utilisez pas, pensez à le verrouiller ou activez le verrouillage automatique après 30 secondes d'inactivité.

4 - Activez les connexions de votre iPhone seulement lorsque vous les utilisez

Désactiver des fonctionnalités non-essentielles permet aussi d'allonger facilement l'autonomie de votre appareil. Par exemple, à moins que vous ne lisiez un texte en plein soleil, il n'est pas nécessaire de pousser la luminosité de l'écran au maximum. Dans le même ordre d'idée, activer la navigation GPS est globalement inutile si vous ne cherchez pas votre chemin. Vous pouvez même télécharger des plans sur Google Maps, et les consulter ensuite hors-ligne.



Soyez vigilant sur les connexions actives de votre iPhone. Le Bluetooth, le WiFi, et AirDrop peuvent être désactivés lorsque vous ne vous en servez pas. Tout comme les mises à jour automatiques d'applications et les mises à jour automatiques d'iOS, que vous pouvez effectuer de votre propre initiative le moment voulu. Autre possibilité : désactiver le vibreur, sauf si vous en avez vraiment besoin. Songez en outre à ne pas laisser votre téléphone exposé au soleil : les températures élevées dégradent plus rapidement l'autonomie de la batterie.

5 - Sous iOS 16 : désactivez les widgets en arrière-plan et le retour haptique du clavier

Si vous utilisez un iPhone sur lequel est installée la mise à jour iOS 16, il est possible de désactiver deux fonctionnalités plus énergivores que la moyenne : les widgets de l'écran de verrouillage et le retour haptique du clavier. Les widgets activés en permanence obligent en effet les applications à tourner automatiquement en arrière-plan pour actualiser les informations affichées à l'écran, par exemple la météo ou les cours de bourse. Il est donc recommandé de les utiliser seulement sur l'écran verrouillé pour préserver la batterie de votre appareil. Apple a aussi reconnu que le retour haptique du clavier, les petites vibrations au moment de taper un message, pouvaient affecter la durée de vie de la batterie.

6 - Essayez le mode "Économie d'énergie"

Enfin, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec toutes ces contraintes, il est aussi possible d'activer simplement le mode "Économie d'énergie". Proposé automatiquement par Apple lorsque la batterie de l'iPhone passe à moins de 20% et désactivé à 80%, ce mode bride les performances du téléphone pour moins solliciter la batterie. Mais il peut rendre l'utilisation du téléphone moins confortable.



Comme le rappelle Numerama, la bride du processeur peut faire planter certains jeux et applications ou occasionner des ralentissements. Il limite aussi la luminosité maximale de l'écran, ce qui peut être problématique dans un environnement ensoleillé. Ce mode met aussi sur pause toutes les tâches effectuées en arrière-plan, comme la synchronisation des mails, photos, applications, etc. Il n'est donc pas recommandé de le laisser activer la majorité du temps.

