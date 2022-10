Apple : la dernière mise à jour de l'iPhone corrige les petits problèmes d'iOS 16

C'est la première mise à niveau majeure d'iOS 16 depuis sa sortie en septembre. Apple a déployé lundi 24 octobre la version 16.1 du système d'exploitation de l'iPhone. Cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés et vient corriger certains problèmes constatés depuis l'installation d'iOS 16, en matière d'autonomie principalement.

Proposée à tous les modèles à partir de l'iPhone 8, la dernière version du système d'exploitation avait occasionné pour certains utilisateurs une diminution importante de l'autonomie de leur appareil, liée principalement à une nouvelle option du clavier virtuel, le retour haptique, qui permet d'avoir une petite vibration lorsqu'on tape un message. L'installation d'iOS 16.1 règlerait ce problème selon les constatations de plusieurs journalistes spécialisés. La mise à jour permet également à tous les iPhone d'afficher le pourcentage de batterie restante, fonctionnalité dont étaient exclus certains appareils avec iOS 16, rapporte le site Numerama.

Le téléchargement vient aussi combler plusieurs failles de sécurité mineures, listées par Apple sur son site, qui mettaient en péril l'intégrité des iPhone et des iPad, dont les utilisateurs sont invités à installer iPadOS 16.

Plus largement, iOS 16.1 apporte plusieurs nouveautés à l'iPhone, comme les albums partagés sur iCloud, l'arrivée des "Activités en direct" pour afficher l'avancement d'une livraison ou d'une rencontre sportive directement dans la Dynamic Island des iPhone 14 Pro ou le partage sécurisé des clés de voiture et de chambre via l'appli Wallet.

