Méfiance si vous utilisez un smartphone Android. Des chercheurs en cybersécurité ont mis en garde récemment contre la présence d'applications WhatsApp non officielles renfermant des logiciels malveillants conçus pour siphonner les données des utilisateurs. Disponibles sur le magasin d'application Play Store et sur des plateformes alternatives, ces applications proposent des fonctionnalités supplémentaires par rapport au service officiel, comme des outils de personnalisation avancés, afin de séduire les usagers.

Une fois installées, elles sont programmées pour dérober les identifiants de connexion des utilisateurs ainsi que leurs clefs d'accès associées des utilisateurs afin de prendre la main sur leur compte. Les escrocs peuvent ensuite les utiliser pour mener des campagnes de spams et de phishing via la messagerie.

Selon les constatations des chercheurs, les plus populaires, nommées YoWhatsApp et WhatsApp Plus, ont été téléchargées à plus d'un million de reprises depuis le Play Store Android, rapporte le site spécialisé Bleeping Computer. Des équipes de WhatsApp avaient déjà observé un phénomène similaire cet été. Le groupe Meta a depuis engagé des poursuites à l'encontre de plusieurs entreprises chinoises soupçonnées d'avoir développé ces imitations de WhatsApp. De son côté, Google a mis en place des protections supplémentaires pour bloquer ce type d'applications.



Pour éviter de se faire piéger par une fausse application, il est important de passer systématiquement par les magasins officiels, à savoir le Play Store Android et l'App Store d'Apple. Il faut éviter les canaux alternatifs proposant des fichiers .APK qui sont souvent des vecteurs de programmes malveillants. Il convient aussi de vérifier quelle est l'identité du développeur qui la propose au téléchargement et de privilégier son éditeur officiel. Vous pouvez également consulter le nombre de téléchargements et les avis laissés par les autres usagers. En cas de doute, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos proches avant d'installer une application.

