Les marques n'ont pas attendu son coup d'envoi officiel pour dégainer leurs promotions. Le Black Friday est déjà une réalité sur Internet où les rabais se multiplient à l'approche du lancement de ce temps fort promotionnel fixé au 26 novembre dans l'Hexagone.

Les produits électroniques figurent chaque année en bonne place lors de ces périodes de promotions qui offrent aux consommateurs l'opportunité de commencer les courses de Noël à moindre coût, préservés de l'agitation des magasins juste avant les fêtes.

Labélisées "Black Friday" ou sous une autre étiquette, les offres sont déjà nombreuses sur les sites des grands distributeurs. Elles seront complétées dans les prochains jours avec des promotions plus ou moins marquées.

Attention, cela dit : toutes les ristournes ne sont pas forcément des bonnes affaires. Beaucoup de marques ajustent les prix au dernier moment pour donner l'illusion de promotions intéressantes. N'hésitez pas à utiliser des comparateurs de prix. Soyez aussi vigilants face aux arnaques et tentatives d'escroqueries toujours plus nombreuses à cette période.

Pour vous guider dans cette séquence commerciale intense, nous avons fait le tour des grandes enseignes high-tech pour voir quels produits sont proposés à des prix intéressants ces jours-ci.

Apple : attention aux fausses promotions

Après avoir longtemps tourné le dos au Black Friday, Apple propose depuis quelques années un léger dispositif. L'entreprise américaine annonce cette fois sur son site des promotions à partir du 26 novembre. Pendant quatre jours, les clients se verront offrir une carte cadeau App Store et iTunes pour l'achat de certains produits éligibles.

Concrètement, l'achat d'un iPhone 12, iPhone 12 Mini ou iPhone SE sera l'occasion de recevoir un bon d'achat de 50 euros. Des remises similaires sont prévues pour l'achat de certains modèles d'Apple Watch, de MacBook et d'Apple TV. L'offre la plus intéressante concerne probablement l'achat des AirPods de deuxième et troisième génération et des AirPods Pro qui donnera lieu à la remise d'une carte avantage de 75 euros.

Le Black Friday chez Apple Crédit : Apple

Pour des remises directement appliquées aux produits Apple, il faut se tourner vers les distributeurs. Les rabais ne sont pas très intéressants sur les iPhone où l'on trouve seulement des promotions comprises entre 10 et 30 euros, selon les modèles. Méfiez-vous : certains sites affichent de faux tarifs pour gonfler leurs rabais. Le site Rakuten propose ainsi l'iPhone 13 de 128 Go à 879 euros au lieu de 1.299 euros, soit une promotion de 400 euros, alors que ce smartphone est en réalité vendu au prix de 909 euros par Apple, soit une promotion réelle de 30 euros, treize fois moindre qu'annoncé.



Pensez à comparer les offres avec les tarifs proposés par Apple et les revendeurs le reste de l'année. Attention aussi à bien distinguer les produits neufs et reconditionnés, ces derniers faisant déjà l'objet de prix réduits le reste du temps.



Du côté des autres produits, les AirPods 2 sont proposés avec une réduction de 30% chez la plupart des distributeurs, soit 120 euros au lieu de 150 euros. De bonnes affaires sont à réaliser avec le MacBook Air M1 lancé en 2020 au prix de 1.129 euros et désormais affiché à 999 euros chez la plupart des revendeurs. L'iPad Air et l'iPad 8 sont affichés avec une soixantaine d'euros en moins.

Smartphones : des offres intéressantes chez Xiaomi, Samsung, Oppo et OnePlus

Les offres les plus intéressantes se trouvent chez les concurrents d'Apple. La marque chinoise Xiaomi propose des offres pouvant aller jusqu'à moins 200 euros sur ses gamme de smartphones qui constituent déjà d'excellentes rapports qualité-prix en temps normal. Autre outsider du marché, Oppo affiche depuis quelques jours déjà des promotions sur ses différents smartphones. On trouve par exemple l'excellent Find X3 Pro 5G à 899 euros au lieu de 1.199 euros ou le Find X3 Lite à 330 euros au lieu de 400 euros.

Samsung veut s'imposer dans le milieu de gamme avec le Galaxy A52 et le Galaxy A72 Crédit : RTL

Le plus grand rival d'Apple, Samsung, annonce des promotions jusqu'au 28 novembre sur son site. Parmi les produits remisés, on trouve le Galaxy A52 5G 100 euros moins cher à 379 euros et le Galaxy S20 FE à 399 euros contre 649 euros à son lancement fin 2020. Chez OnePlus, le polyvalent OnePlus Nord passe de 399 à 299 euros. Les OnePlus Nord CE et OnePlus Nord 2 bénéficient aussi d'une remise immédiate de 50 euros. Les flagship killers de realme, le GT 5G et le GT Neo 2 bénéficient pour leur part de 100 euros de réduction en ce moment.





Ayez toujours à l'esprit que certains de ces modèles font régulièrement l'objet de promotions éclairs tout au long de l'année, veillez donc à comparer les offres pour vérifier qu'elles valent vraiment le coup lors du Black Friday.

Les bons plans jeux vidéo

Au rayon des jeux vidéo, ne comptez pas sur des remises sur les consoles de génération, la PlayStation 5 et la Xbox One Series S/X, dont les stocks sont toujours aussi tendus un an après leur lancement officiel. Les offres promotionnelles concernent plutôt les jeux avec des rabais de 30 à 50% sur des titres comme FIFA 22, Far Cry 6, NBA2K22, Resident Evil Village ou The Last of US part II. La période est également intéressante pour s'offrir un abonnement PS Plus, PS Now ou Xbox Live pour jouer en ligne à prix préférentiel avec des remises d'environ 30%.

Les bons plans audio

Enfin, la plupart des marques audio participent évidemment à l'événement. Il est possible de dénicher un casque, des écouteurs sans-fil ou une enceinte à tarif préférentiel chez Bose, Jabra, Ultimate Ears ou Sony.

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit active Sony WF-1000XM3 Crédit : Sony

L'excellent casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 est par exemple proposé à 200 euros au lieu de 380 euros sur Amazon. Le QuietComfort 35 II de Bose s'affiche à 165 euros contre 250 euros d'ordinaire. Plus abordables, les écouteurs Jabra Elite Active 75T sont proposés à seulement 99 euros au lieu de 170 euros. Les écouteurs WF-1000XM3 de Sony chutent à 120 euros contre 180 euros habituellement.