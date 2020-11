Benoît Mandelbrot, le père de la géométrie fractale, célébré par un doodle

publié le 20/11/2020 à 10:01

La Pologne a vu naître le 20 novembre 1924, à Varsovie, Benoît Mandelbrot. Si le grand public peut méconnaître ce scientifique, le franco-américano-polonais est l'un des mathématiciens les plus célèbres de son siècle. Venu au monde entre les deux guerres dans une famille juive, il quitte la Pologne en 1936 devant la montée de l'antisémitisme. Sa famille change souvent de domicile et même d'identité afin de fuir la répression dans la France de Vichy.

Étudiant brillant, Benoît Mandelbrot obtient son baccalauréat et choisit d'entrer à l'école Polytechnique dont il porte l'uniforme militaire avant d'être naturalisé français. Il poursuivra ses études au prestigieux institut Caltech (à Pasadena en Californie), avant de boucler son doctorat en France en 1952. Il repart ensuite aux États-Unis pour effectuer des stages dans les non moins prestigieux MIT et université de Princeton.

Après avoir travaillé 4 ans en Europe (dont un passage au CNRS), Benoît Mandelbrot repart encore aux États-Unis en 1958 pour un stage chez IBM, où il restera durant 35 ans, explique Futura Sciences. Ses recherches ont ainsi par exemple un impact sur des théories économiques et ses modèles appliqués à la finance. Mais il entrera dans l'histoire en devenant le père de la géométrie fractale. Sans entrer dans les détails, il s'agit vulgairement de formes géométriques irrégulières mais qui se répètent, observées dans la nature et dans la vie quotidienne.

Il ya 96 ans jour pour jour est né Benoît Mandelbrot ,mathématicien franco-americain .Connu pour ses travaux sur les fractales et sur la théorie de l'information.Un grand monsieur pic.twitter.com/Y0cfc8mBpk — Bob (@bob_tout_court) November 20, 2020

Devenu célèbre à la fin des années 1970, Benoit Mandelbrot deviendra en 1984 professeur émérite à l'université de Yale, l'une des plus grandes au monde, membre de l'Ivy League regroupant les joyaux des facs américaines sur la côte est des États-Unis. Le mathématicien décèdera en 2010 à Cambridge, dans le Massachusetts. Il aura collectionné les distinctions scientifiques, mais aussi civiles comme la Légion d'honneur ou la médaille Verneil de la ville de Paris.