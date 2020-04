Jour de la terre 2020 : que signifie ce jour particulier mis en avant par Google ?

publié le 22/04/2020 à 10:33

Ce mercredi, nous célébrons le 50e anniversaire du Jour de la Terre. Pour l'occasion, le moteur de recherche Google a consacré un doodle à ce jour de célébration de notre planète, mais également aux abeilles et à leur rôle primordial pour l’environnement. Google rappelle que "la pollinisation des abeilles est vitale pour deux tiers des cultures agricoles mondiales ainsi que pour 85% des plantes à fleurs".

Tous les 22 avril depuis 1970, nous fêtons cet événement qui est le mouvement environnemental le plus important et le plus suivi de la planète. Chaque année, des dizaines de pays célèbrent ce jour. Pour ce 50e anniversaire, des manifestations et des rassemblements partout dans le monde étaient au programme pour sensibiliser sur la préservation de la planète, mais la plupart de ces événements ont dû être annulés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Pour célébrer malgré tout cet anniversaire, de nombreux événements sont organisés en ligne. C'est le cas de l'événement Earth Day Live 2020, auquel de nombreux artistes engagés dans la cause environnementale vont participer. Entre autres, des conférences, des concerts et des tables rondes seront diffusés en live du 22 au 24 avril sur le site de l'événement, mais aussi sur Twitter, Facebook, Twitch et Youtube. Des célébrités comme Moby, Joaquin Phoenix, Jane Fonda ou Mark Ruffalo y participeront.