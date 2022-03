Un collectif féministe allemand souhaite lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace. Si actuellement, sur les dix astronautes présents dans l'espace, seules deux sont des femmes, le collectif a soulevé un autre problème : la forme phallique des fusées.

Les fusées lancées ont toutes une forme plus ou moins phallique, sous prétexte d'aérodynamisme. Celle que le milliardaire Jeff Bezos a utilisée pour son vol suborbital est peut-être la plus explicite, y compris pour les esprits les moins mal tournés.

Le collectif féministe allemand, dont le nom en français signifie "Qui a besoin de féminisme?" souhaite que des fusées en forme de vulve soient construites. Le collectif assure que leur concept ne mettra pas en péril les missions spéciales, grâce à son design "étonnamment aérodynamique."

Après avoir travaillé main dans la main avec des scientifiques et des ingénieurs, il explique que "cette forme en V optimisée permet de traverser l'atmosphère terrestre beaucoup plus facilement qu'avec un vaisseau classique et garantit une efficacité énergétique maximale".