Ariège : pourquoi des chercheurs vont s'enfermer 40 jours dans une grotte

publié le 14/03/2021 à 14:33

C'est une aventure hors norme et hors du temps qui va débuter ce dimanche 14 mars à partir de 20h dans l'Ariège. Quinze personnes, sept femmes, sept hommes et le chef de l'expédition Christian Clot vont disparaître quarante jours dans la grotte de Lombrives, coupées de tout contact avec la vie extérieure et surtout privées de toute référence temporelle.

Dans des conditions hostiles avec 95% d'humidité, le groupe aura à sa disposition un espace de vie, et un espace silencieux 500 mètres plus loin, coupé du bruit et dans l'obscurité, pour la partie sommeil. Les résultats de cette expédition scientifique pourraient par exemple servir à l'organisation de prochains villages sur la Lune ou sur d'autres planètes.

"Il y a une batterie d'études scientifiques très complexes, des IRM pour étudier la plasticité cérébrale, des tests variés sur la physiologie, sur le cerveau, et aussi sur comment un groupe humain va trouver une capacité de fonctionner en collaboration quand on lui enlève une des notions les plus importantes : le temps", explique Christian Clot.

"C'est incroyable d'imaginer qu'il y a moins de personnes qui se sont enterrées volontairement pour étudier la chronobiologie que de gens qui sont allés en haut de l'Everest ou dans l'espace", relève pour sa part Mélusine Mallender, qui prendra part à l'expédition, la première de ce type à respecter la parité hommes/femmes.