Pourquoi la féminisation des métiers de la tech est un atout pour les entreprises

publié le 12/03/2021 à 07:15

Alors que les femmes sont plus nombreuses à faire des études supérieures, elles demeurent sous-représentées dans les filières scientifiques et techniques. Ces femmes savantes dessinent notre monde demain, mais elles ne prennent pas la lumière. Elles sont mises à l'honneur dans une tribune intitulée Mixité dans la tech : l'atout maître post-Covid.

Mais si le recrutement des femmes dans les métiers scientifiques et techniques est si difficile, c'est surtout car elles sont peu nombreuses à postuler. Cette mixité est pourtant un atout pour la performance économique et sociale des entreprises.



Dès leur plus jeune âge, les jeunes filles intègrent les stéréotypes et finissent par croire qu'elles sont moins douées en maths que les garçons. "S'installe petit à petit dans la tête des filles, l'idée que ces métiers ne sont pas pour elles", explique Bénédicte Javelot, ingénieure et directrice d'Orange Wholesale France.

Comment encourager les jeunes filles à se tourner vers ces filières ? En leur montrant que les domaines de la tech leur sont accessibles. Chaque année l'enquête Gender Scan publie ainsi un classement des formations scientifiques et techniques en affichant la proportion d'étudiantes diplômées.

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à la place des femmes dans la tech avec Bénédicte Javelot, directrice d'Orange Wholesale France.

