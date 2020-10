Ariane 6 : le premier tir inaugural reporté au deuxième trimestre 2022

et AFP

publié le 30/10/2020 à 03:52

L'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé, jeudi 29 octobre, que le tir inaugural de la fusée Ariane 6 sera reporté au deuxième trimestre de 2022, alors qu’il avait été déjà repoussé une fois à la deuxième moitié de 2021. En cause : des difficultés techniques couplées aux conséquences de la crise sanitaire du coronavirus.

"Le vol inaugural d'Ariane 6 est maintenant prévu pour le deuxième trimestre de 2022", a déclaré le directeur du transport spatial européen de l'ESA Daniel Neuenschwander lors d’un point de presse. Il a expliqué que "le chemin vers les vols inauguraux des deux lanceurs doivent surmonter des défis techniques, dans un contexte de productivité réduite" à cause de l’épidémie de Covid-19.

Le responsable a évoqué notamment des difficultés dans le développement de l'unité de puissance auxiliaire (APU), un petit réacteur multi-rôle, "embarqué pour la première fois dans le lanceur", et qui doit permettre de "pénétrer le marché des constellations de satellites".

Une période "très tendue" pour l'industrie

D’après M. Neuenschwander, "l'industrie va entrer dans une période très tendue en 2021-2022" puisque la production d'Ariane 5 arrive à sa fin et que celle d'Ariane 6 va démarrer plus lentement que prévu. "Nous avons des difficultés techniques et la situation a été encore dégradée par le Covid-19", a souligné Daniel Neuenschwander.

Pour traverser cette crise, l’ESA va demander de l’aide aux pays participants, soit une rallonge de 230 millions d’euros (6% de l’enveloppe actuelle du programme) qu'elle "espère obtenir dans les prochains mois".