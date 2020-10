Quelle est la date de la prochaine éclipse lunaire ?

publié le 24/10/2020 à 06:18

La quatrième et dernière éclipse lunaire de cette année. Après celles survenues en janvier, juin et juillet, une nouvelle éclipse de Lune pénombrale, c'est à dire lorsque la Lune traverse la pénombre de la Terre, aura lieu le 30 novembre prochain. Elle commencera à 8h32 heure de Paris pour s'achever quatre heures plus tard, à 12h53. Le maximum de l'éclipse est prévue à 10h42.

Les amateurs d'astronomie de l'Hexagone vont cependant être déçus. Contrairement à la première éclipse de l'année, celle-ci ne pourra pas être observée depuis le ciel français. Comme le rapporte Numerama, l'éclipse sera visible uniquement depuis l'Océanie et l'océan Pacifique. Que les aficionados se consolent, une éclipse par la pénombre est à peine perceptible, il n'est donc en réalité pas possible de la distinguer.

Comment observer une éclipse lunaire ?

Pour voir une éclipse de Lune, la première contrainte est la météo. Si l'observateur se trouve dans une zone où la lune est basse au moment de l'éclipse, il lui faut donc trouver un lieu où l'horizon est dégagé. Le site d'informations explique également que, comme une éclipse peut durer jusqu'à cinq heures, il est possible de n'en observer qu'une partie, par exemple si la Lune se lève alors que l'éclipse a déjà commencé. Contrairement aux éclipses solaires, il n'est pas nécessaire de se protéger les yeux ou de s'éloigner des endroits pollués.

Chaque année, au moins quatre éclipses se produisent, deux de Soleil et deux de Lune. À noter dans les agendas que la prochaine éclipse totale est prévue en 2021.