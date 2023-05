Que réserve Apple aux propriétaires d'iPhone pour cet automne ? Comme tous les ans, le groupe informatique américain lancera la prochaine version d'iOS, iOS 17 cette année, dans la foulée de sa keynote de rentrée, où seront aussi présentés les futurs iPhone 15. Avant cela, une autre conférence sera dédiée à la présentation des nouvelles fonctionnalités d'iOS, la WWDC, organisée début juin à l'Apple Park de Cupertino. Un mois avant l'événement, les contours d'iOS 17 ont déjà été évoqués dans la presse spécialisée américaine et chinoise.

Apple ne prévoit pas de révolutionner le fonctionnement logiciel de ses smartphones. Selon les éléments publiés ces dernières semaines, la prochaine mise à jour viendra optimiser le fonctionnement du système d'exploitation actuel. La plupart des changements concernent l'interface du téléphone ou des applications natives. Ainsi, le centre de contrôle de l'iPhone - qui donne un accès rapide aux connexions et aux différents réglages de l'appareil - devrait hériter d'un nouveau design pour la première fois en 6 ans. De nouvelles options de personnalisation de l'écran verrouillé - introduit l'an dernier - devraient être proposées, avec notamment la possibilité de partager des designs personnalisés avec d'autres utilisateurs. Apple devrait aussi permettre d'ajuster librement le niveau d'éclairage de la lampe torche, ce qui est seulement possible sur 4 niveaux prédéfinis aujourd'hui, et d'afficher les paroles des chansons d'Apple Music directement sur l'écran d'accueil.

Le plus grand changement apporté par iOS 17 ne devrait pas avoir les honneurs de la conférence d'Apple. Et pour cause : en raison de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements européens DMA et DSA sur le marché et les services numériques, la firme californienne devrait être contrainte d'ouvrir son système d'exploitation mobile à la concurrence dès iOS 17. A commencer par son magasin d'applications, l'App Store, aujourd'hui la seule porte d'entrée dans l'iPhone, qui pourrait être forcé de cohabiter avec des magasins applicatifs tiers pour se conformer aux règles de libre concurrence européenne. Cette mesure, qui devrait aussi contraindre l'application Messages à devenir interopérable avec les autres messageries, soulève de nombreuses questions tant elle remet en cause le modèle mis en place par Apple ces dernières années, et notamment le prolifique système de commissions prélevées sur les achats via l'App Store. Opposée à la réforme, la marque a d'ores et déjà souligné qu'une telle obligation réglementaire serait de nature à affaiblir la sécurité de ses smartphones qui s'ouvriraient à de nouvelles sources moins exigeantes. Les ingénieurs du groupe plancheraient d'ailleurs sur une nouvelle forme de commission qui pourrait être prélevée sur les applications issues de ces circuits parallèles afin de les faire vérifier avant leur distribution sur l'iPhone.

