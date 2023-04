Une image de nounours en NFT et la perspective de rendements spectaculaires en la qualité de coproducteur du film d'animation appelé à devenir la star du box-office à Noël moyennant un ticket d'entrée fixé à 1.250 euros. Telle était la promesse du film Plush promu, notamment, par l'humoriste Kev Adams sur Instagram et mis en cause dans une enquête publiée le 23 avril dans Mediapart intitulée "Nounours et cryptomonnaies à Dubaï : le mauvais film de Kev Adams".

Le concept du projet était inédit et dans l'air du temps : créer un film d'animation grâce à un financement participatif en cryptomonnaie, plus précisément la vente de NFT (des objets numériques à caractère unique), en l'occurrence, des images des oursons en peluche au coeur du film auxquels des célébrités devaient prêter leur voix, parmi lesquelles Gérard Darmon, Audrey Lamy, Éric Judor, Gims, Camille Lellouche et Kev Adams.

L'idée était de vendre 50.000 NFT des nounours portés à l'écran afin de lever entre 60 et 80 millions de dollars, le budget nécessaire au tournage et au développement du film par deux studios d'animation. En participant financièrement au film, les investisseurs devenaient aussi ses coproducteurs et étaient assurés à ce titre de voir leur nom au générique et de participer aux décisions stratégiques.

Promesse de rendements spectaculaires

Les promoteurs du projet mettaient aussi en avant des perspectives financières particulièrement attrayantes. Les acheteurs de NFT avaient la promesse de récupérer jusqu'à 80% des bénéfices mondiaux au box-office. Un retour sur investissement de 516% était même évoqué dans la brochure commerciale du film, une estimation calculée à partir des revenus des neuf derniers films du studio Illumination, filiale du géant Universal derrière les succès Les Minions, Moi moche et méchant ou Tous en scène.

Problème, ce célèbre studio n'est nullement impliqué dans le projet, mené en réalité par la société Illuminart, créée pour l'occasion à Dubaï et dont le nom semble volontairement proche, en lien avec deux petits studios d'animation dans lesquelles travaillent seulement quelques anciens graphistes d'Illumination.



Fiasco financier

D'après les révélations de Mediapart, quelque 770 personnes auraient acheté des NFT Plush au lancement du projet pour un montant d'un million et demi d'euros au total. Mais la vente de NFT n'a pas permis d'impulser la production du long métrage, toujours au point mort, un an après. Les investisseurs interrogés par le site d'investigation se sentent aujourd'hui trompés, propriétaires de NFT vendus 1.250 euros pièce qui ont perdu aujourd'hui plus du triple de leur valeur du fait de la chute de la cryptomonnaie Ethereum sur laquelle ils sont adossés. Une frustration d'autant plus grande que les comptes de Plush sur les réseaux sociaux sont inactifs depuis l'été dernier.

Le site d'investigation accuse Kev Adams d'avoir participé à la campagne de promotion du projet, en assurant notamment en mai dernier un direct vidéo sur son compte Instagram suivi par plus de 7 millions de personnes. L'humoriste y apparaissait aux côtés d'un homme déguisé en ourson en peluche qui serait Fabien Tref, un investisseur en cryptomonnaie basé à Dubaï, proche de l'acteur, à l'origine du projet. "Le film ne sera produit que si les 50.000 NFT sont vendus", explique l'humoriste à sa communauté. Face à une partie de ses fans, il se montre rassurant : "Mais non frérot, on ne va ruiner personne".



Kev Adams se défend d'être le cerveau d'une arnaque

Dans l'oeil du cyclone, Kev Adams s'est défendu lundi 24 avril 2023 sur Twitter d'être "le cerveau d'une arnaque". "Je regrette que des personnes se sentent aujourd’hui lésées ou trahies. Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d’une opération ou d’une arnaque quelconque. J’ai juste accepté de prêter ma voix à un film d’animation. Et je me retrouve aujourd’hui au cœur d’une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis de mon public", a-t-il expliqué.

"Le concept était nouveau, moderne, cool, et l’idée de partager un film avec les gens me plaisait. Je me suis assuré du sérieux du projet, j’ai même longuement parlé avec les studios (qui étaient censés produire et fabriquer le film). J’étais en confiance, entouré de professionnels. J’ai compris par la suite que leur projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma", ajoute l'acteur des Nouvelles Aventures d'Aladin, qui précise qu'il s'est lui-même engagé pour rien et qu'il n'y a eu "aucune rémunération" de son côté. "Le principe était pour moi d'être rémunéré uniquement si le film se faisait". De son côté, l'investisseur Fabien Tref a démenti auprès de Mediapart toute arnaque et assure avoir lui-même perdu des fonds dans l'échec du film qu'il attribue, plus largement, à l'effondrement des cryptomonnaies.

