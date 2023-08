L'iPhone 15 en approche. Apple a officialisé la tenue de sa keynote de rentrée mardi 12 septembre 2023 à 19 heures (heure de Paris). La conférence se tiendra depuis le campus californien du groupe à Cupertino qui sera ouvert au public pour la troisième année consécutive après l'interruption due à la pandémie.

L'nvitation adressée à la presse nomme la keynote "Wonderlust", que l'on peut traduire par "l'envie d'émerveillement", et met en avant une couleur bleutée qui pourrait refléter au coloris de futurs produits.

L'événement permettra notamment de découvrir le prochain smartphone vedette de l'entreprise, l'iPhone 15, que les rumeurs annoncent à nouveau décliné dans quatre versions et avec de nouveaux coloris. Elle devrait aussi être l'occasion d'introduire l'Apple Watch Series 9 et peut-être de nouveaux accessoires.

Au niveau du design, le futur iPhone pourrait ainsi arborer un nouvel écran quasiment sans bordure sur tous les modèles de la gamme et utiliser pour la première fois des dalles LIPO-OLED pour affiner ses bordures et renforcer le sentiment d'immersion. Un nouveau cadre en titane, plus léger et résistant, est aussi attendu. Et l'encoche dynamique Dynamic Island des derniers modèles Pro pourrait être généralisée à tous les modèles de la nouvelle gamme.

Contraintes réglementaires obligent, l'iPhone 15 devrait adopter un port USB-C en lieu et place de l'habituelle prise Lightning, la connectique propriétaire lancée avec l'iPhone 5 fin 2012. Ce changement est dicté par la législation européenne qui impose aux constructeurs d'appareils électroniques de proposer aux consommateurs un chargeur universel à partir de fin 2024. Une évolution déjà opérée par Apple pour l'ensemble de ses tablettes.

Apple pourrait également mettre en place un bouton "Action" en remplacement du bouton "silencieux" situé sur le côté gauche des iPhone actuels. Ce bouton permettrait de programmer des raccourcis accessibles en un clic, comme l'appareil photo, la lampe torche, le chronomètre ou le mode économie d'énergie. Davantage que les années précédentes, Apple pourrait opérer une nette distinction entre les modèles classiques et les modèles Pro, qui pourraient être les seuls à bénéficier de la nouvelle puce A17 Bionic et d'un zoom amélioré.

L'Apple Watch Series 9 et iOS 17 aussi au programme

Outre l'iPhone 15, Apple devrait aussi profiter de l'occasion pour évoquer les nouvelles Apple Watch Series 9, annoncées plus rapides et autonomes que jamais et dans de nouveaux coloris. Comme chaque année, la conférence sera également suivie du déploiement de la nouvelle version d'iOS, iOS 17, qui viendra optimiser le fonctionnement des iPhone avec de nouvelles options de contrôle et de personnalisation des logiciels. Le système d'exploitation d'Apple pourrait aussi être contraint de s'ouvrir à la concurrence en raison de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements européens sur les grandes plateformes numériques.