Les nouveautés d'iOS 16 arrivent sur vos iPhone, voici comment installer la mise à jour

Comme tous les ans, Apple lance la dernière mise à jour d'iOS dans la foulée de sa conférence de rentrée. Disponible ce lundi 12 septembre vers 19h heure française, iOS 16 accompagne le lancement de l'iPhone 14 annoncé la semaine dernière Mais le fichier de téléchargement sera accessible à tous les modèles depuis l'iPhone 8.

Les nouveautés d'iOS 16 ont été largement présentées lors de la conférence WWDC en juin dernier. Elles viennent globalement améliorer le logiciel et l'interface du téléphone avec des outils qui promettent d'être plus pratiques au quotidien et de permettre aux utilisateurs de personnaliser davantage leur appareil, comme les notifications dynamiques, les messages modifiables et les nouvelles options de personnalisation de l'écran verrouillé.

Pas d'inquiétude si votre iPhone ne vous propose pas la mise à jour dès ce soir. Le processus peut prendre plusieurs heures. Il est de toute façon plutôt conseillé de ne pas l'installer dans un premier temps car la première version est souvent accompagnée de bugs qu'Apple s'empresse de corriger les jours qui suivent.

La liste des iPhone compatibles

Chaque année, la migration vers la nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone laisse de côté les modèles les plus anciens. La présentation d'iOS 16, lundi 6 juin à Cupertino, ne déroge pas à la règle.

Apple a annoncé que les nouvelles fonctionnalités logicielles annoncées à la WWDC seront disponibles pour les iPhone 8 et les modèles ultérieurs. Sont concernés les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2nd génération), iPhone SE (3e génération).

Cela signifie que les iPhone 6s et 6s Plus (lancés fin 2015), l'iPhone SE de première génération (lancé en mars 2016) et les iPhone 7 et 7 Plus (lancés fin 2016) ne seront pas supportés par la mise à jour d'iOS. Ils étaient les plus vieux modèles à supporter la mise à jour vers iOS 15.

Comment installer la mise à jourr

Avant de passer à l'installation, vérifiez que l'appareil dispose bien de la dernière version de iOS. Pour cela, il suffit de se rendre dans les "Réglages > Général > Mise à jour logicielle" et de le mettre à jour si besoin est. Il est généralement préférable de patienter une à deux journées après le lancement du logiciel pour éviter d'éventuels bugs et profiter des premiers correctifs déployés par Apple et les développeurs d'application.

La mise à jour peut s'effectuer en connectant votre appareil à un ordinateur ou directement par Wi-Fi. Mieux vaut brancher votre appareil sur secteur pour éviter un plantage en cours de mise à jour. Il faudrait alors effectuer une restauration complète. Pensez aussi à faire une sauvegarde de vos données. Il est également conseillé de libérer de l'espace sur le disque dur de son appareil. L'opération nécessite généralement un ou plusieurs gigaoctets de mémoire disponible.

Si vous optez pour le Wi-Fi, la mise à jour sera accessible via les menus "Réglages > Général > Mise à jour logicielle". Si vous préférez passer par l'ordinateur, rendez-vous dans la barre latérale du Finder pour atteindre l'espace dédié à votre iPhone. L'appareil devrait redémarrer à plusieurs reprises et demander le renseignement de vos codes de sécurité au cours de la mise à jour.

Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez que les données que vous avez préalablement sauvegardées sont bien présentes. Vous pouvez ensuite mettre à jour vos applications pour bénéficier de leur adaptation à iOS 16.

