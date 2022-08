Apple : comment l'iPhone est-il devenu plus qu'un téléphone ?

Le sujet du jour. Le 29 juin 2007, le premier iPhone d'Apple est commercialisé sur le marché américain. Baladeur musical, album photo, accès à Internet… Ce nouveau portable au design sobre et novateur devient rapidement un phénomène interplanétaire en bousculant les habitudes et les usages des utilisateurs. "Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone", déclarait Steve Jobs lors de la présentation presse de l'iPhone en 2007.

Pourquoi on en parle ? Comment l'iPhone a-t-il révolutionné le portable ? Comment le projet a-t-il émergé et comment a-t-il été reçu ?



Analyse. "Ça prend quand même du temps cette histoire-là. Et en plus, la version qui arrive en France, et même la version qui est commercialisée aux États-Unis, n'est pas compatible avec les tout nouveaux réseaux 3G, qui viennent d'apparaître, qui sont intéressants parce qu'on va basculer dans une nouvelle dimension d'Internet mobile. Ça va aller plus vite, ce sera plus confortable, et l'iPhone ne marche pas avec ses réseaux 3G. Donc il y a un problème. En fait, il y a beaucoup de déceptions chez les geeks. Ce qui fait qu'en France, par exemple, il ne va pas bien marcher. Il s'est vendu, je crois, à 70 ou 80 000 exemplaires. C'est rien du tout, mais ça ne représentait pas grand-chose. Il permettait pas vraiment de faire énormément de choses en plus par rapport à ce qu'on faisait avec nos téléphones du moment. En revanche, après, lorsqu'il y aura la version 3G, ça va devenir plus sérieux", explique le spécialiste de la tech et podcasteur avec "Monde Numérique", Jérôme Colombain.





