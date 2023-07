Sommeil : peut-on vraiment assouplir les règles pour les enfants pendant les vacances d'été ?

Avec les vacances estivales, le rythme quotidien des enfants connaît un vrai bouleversement. Les règles, en matière de sommeil, ont également tendance à changer. "Pour les petits enfants, la règle internationale, c'est entre neuf heures et dix heures, voire onze heures. Pour les ados, c'est entre huit heures et neuf heures (de sommeil)", explique Maxime Elbaz, spécialiste du sommeil, au micro de RTL.

Pendant les vacances, les enfants, en particulier les adolescents, ont tendance à se coucher et à se réveiller plus tard que lors de la période scolaire. D'après ce docteur en neurosciences, il est important de "connaître les besoins de sommeil" chez les plus jeunes et chez les adolescents. Cette règle est aussi valable du côté des adultes.

Selon ce spécialiste, les parents doivent laisser une certaine liberté aux adolescents sur cette épineuse question du sommeil. "Il faut laisser l'adolescent à son propre rythme. Les vacances sont un moment privilégié pour retrouver son besoin de sommeil", pointe Maxime Elbaz.

Si les vacances apparaissent comme le moment parfait pour recharger les batteries, certains enfants sont fatigués lors de la rentrée. La raison ? Le décalage lié au sommeil. "La recommandation, c'est de recaler les enfants et les adolescents [sur le rythme scolaire] une semaine avant la rentrée", explique ce spécialiste au micro de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info