Sexe : quels sont les bienfaits de la masturbation féminine ?

Avec des objets, des légumes ou tout simplement avec les doigts, le fait de se caresser, de stimuler ses propres zones sexuelles s'appelle la masturbation. Mais comment s’y prendre ? Pour les novices qui ont envie d’explorer leur corps sans trop savoir comment faire, la sexologue Caroline Leroux, préconise d’acheter un mini vibromasseur et un lubrifiant à base d’eau.

Il y a quelques règles de base à suivre : d’abord le vibromasseur doit toujours être en mouvement circulaire, soit autour soit en passant sur le clitoris. Si on attend que ça se passe, cela deviendra vite désagréable, prévient Caroline Leroux. Ensuite, l'appareil ne peut pas fonctionner seul. Il faut un support, affirme la sexologue. Par exemple, les fantasmes ou un film érotique, quelque chose qui va exciter les sens. Dès que les premiers signes d’excitation sont présents, la masturbation peut commencer.

La masturbation n’est pas uniquement pourvoyeur de plaisir, elle a de nombreux bienfaits pour le corps. Elle diminue le stress, grâce à une décharge d’hormones au niveau du cerveau, les endorphines. Elle permet également une meilleure connaissance de son corps, pour expliquer ensuite à sa ou son partenaire comment on fonctionne.

Elle a un effet au niveau du cœur, le muscle cardiaque accélère ainsi que le rythme respiratoire au moment de la montée du plaisir et de l’orgasme. Enfin, elle augmente la confiance en soi, parce qu’on a une image plus positive de son corps, on a envie de plaire, d’aller vers les autres, on se sent mieux. Bref si elle n'est pas obligatoire, la masturbation est donc vivement recommandée.

> Tout le plaisir est pour elle est un podcast tiré d'un documentaire Téva du même nom, réalisé par Sarah Fournier, dans lequel des femmes de tous âges se confient sur la sexualité, avec l'éclairage de Caroline Leroux, psychologue clinicienne et sexologue.

