Vagin, vulve, clitoris... Tout ce qu'il faut savoir sur le sexe féminin

Toutes les vulves sont différentes. Il y a même autant de vulves que de femmes. Et il ne sert à rien des les comparer. Chaque vulve est unique.



Longtemps le sexe féminin a été tabou, on en parlait même à une époque comme d'un "continent noir". Un endroit mystérieux que l’on n’osait pas aller explorer... Pourtant, il est épatant. En effet, il sert non seulement à concevoir des enfants mais aussi et surtout à avoir du plaisir au moment des rapports sexuels.



Comment le sexe féminin fonctionne-t-il ? Dans Tout le plaisir est pour elle, un podcast tiré d'un documentaire Téva, la sexologue Caroline Leroux explique que certaines conditions sont nécessaires pour qu'il joue parfaitement son rôle. D’abord, c’est l’excitation sexuelle qui va déclencher la lubrification du vagin. Ensuite, ce dernier va se transformer, s’allonger, un peu comme un accordéon pour être apte à accueillir n’importe quel pénis, long, gros, petit ou encore courbé. Enfin, le clitoris va se vasculariser, se gonfler.



À quoi ressemble le clitoris ? Où est-il situé et surtout à quoi sert-il ? Le clitoris ressemble beaucoup au pénis. Il se compose de trois parties distinctes, d'abord les piliers, ces corps caverneux qui se gorgent de sang, situés de part et d’autre de ce qu’on appelle le corps du clitoris. Ensuite, les bulbes, ces corps spongieux qui vont stimuler les parois vaginales. Enfin, le bouton du clitoris qui est la partie visible et qui entoure le vagin. C’est notre organe du plaisir sexuel. Il sert uniquement à cela.

> Tout le plaisir est pour elle est un podcast tiré d'un documentaire Téva du même nom, réalisé par Sarah Fournier, dans lequel des femmes de tous âges se confient sur la sexualité, avec l'éclairage de Caroline Leroux, psychologue clinicienne et sexologue.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info