Polyamour : sexualité, couple... Sandra et Willy vous expliquent tout

Peut-on être amoureux de plusieurs personnes ? Comment s'organise-t-on quand on est en couple fois deux ? Peut-on vivre ensemble ? Willy et Sandra sont en couple, mais sont loin d'être exclusifs. Sandra a un enfant avec Anthony, et de son côté, Willy fréquente d'autres personnes. Il s'agit d'un modèle de couple polyamoureux.

"J'ai le sentiment d'être amoureuse de plusieurs personnes, explique Sandra dans le sixième et dernier épisode des Couples au lit. Je ne veux pas qu'on pense qu'avec Antho (Anthony, le père de son enfant, ndlr), on considère que c'est quelque chose de sérieux, de stable et qu'avec Willy c'est l'éclate". Willy renchérit : "Je ne me considère pas comme numéro 2, je me considère comme l'amoureux de Sandra".

Mais comment est-ce possible ? Selon Gilbert Bou Jaoudé, sexologue, "on peut aimer plusieurs personnes en même temps". "En revanche, nuance-t-il, le sentiment de passion amoureuse laisse très peu de place pour une autre passion." Et c'est ce qui peut conduire un couple polyamoureux à la rupture.

Beaucoup considèrent encore que c'est de la tromperie Sandra

Willy et Sandra se sont rencontrés au collège, ont formé un couple exclusif avant de se quitter... car Sandra avait été infidèle. "Pour moi ça a été vraiment un déclencheur, un déclic, je culpabilisais énormément", explique-t-elle.

En retrouvant Willy, elle lui a dit qu'elle n'allait jamais quitter Anthony avec qui elle avait un enfant. Le modèle polyamoureux s'est ouvert à eux deux, ainsi qu'à Anthony qui lui aussi à d'autres relations. "On ne le vit pas mal, le plus dur c'est le regard des autres", insiste Sandra. "Beaucoup considèrent encore que c'est de la tromperie."

Willy et Sandra ont mis en place une sorte de planning. "On se voit beaucoup début de semaine", explique-t-il. Le reste du temps, il est avec sa famille et ses amis, vit une vie de célibataire. Et au niveau sexualité, il décrit leur relation comme celle d'un amant et d'une maîtresse. "Avec Willy c'est du lâcher prise, ajoute Sandra, c'est débridé. Avec Anthony, les freins se sont multipliés avec le temps quand on est devenu parent ça a changé."

Aujourd'hui les deux se disent épanouis, et admettent qu'un seul obstacle pourrait entraver leur relation : que Willy veuille fonder une famille.

Abonnez-vous à ce podcast Apple podcasts

Google podcasts

>>> Que font les couples au lit ? Comment vivent-ils leurs désirs ? La sexualité est-elle pour eux un sujet tabou ? Dans Les Couples au lit, un podcast adapté d'un documentaire Téva, six couples se confient sur leur intimité, leur relation et leur sexualité. Une prise de parole décomplexée et commentée par des experts et expertes, qui permet de lever le voile sur les nouvelles formes de relations amoureuses et les idées reçues en matière de sexualité.