Sexe : comment fonctionne le désir féminin

Un bisou, une caresse ou un film porno... Qu'est-ce qui déclenche le désir chez les femmes ? Les déclics sont tous différents, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ils peuvent être physiques, visuels, parfois intellectuels comme les fantasmes.

Un week-end en amoureux peut aussi être un facteur déclencheur. Cela dépend très souvent du contexte. Dans certains moments de la vie, on va essayer d’attiser le désir mais cela ne fonctionnera pas. Rien de grave, assure Caroline Leroux, sexologue interrogée dans Tout le plaisir est pour elle, un documentaire Téva. Il suffit d’attendre.

Les femmes ont-elles les mêmes pulsions sexuelles que les hommes ? "Oui", affirme la sexologue. "La différence avec les hommes est que souvent les femmes vont moins s'écouter. Elles vont être plus parasitées par d'autres choses. Les femmes se prennent beaucoup plus la tête que les hommes et surtout, elles ont oublié cette notion d'apaisement du rapport sexuel ou même de la sensualité, que les hommes, eux, n'ont pas oublié. Ils savent que même s'ils ont passé une journée exécrable le soir, s'ils ont un rapport, ça leur fera du bien", explique Caroline Leroux.

Et d'ajouter : "Quand une femme passe une mauvaise journée, il est hors de question que le soir, elle ait un rapport, parce qu’elle considère que c'est une perte de temps. Et c'est dommage, parce que tous les bienfaits avec toutes les hormones que ça peut libérer pourraient lui faire beaucoup de bien".

> Tout le plaisir est pour elle est un podcast tiré d'un documentaire Téva du même nom, réalisé par Sarah Fournier, dans lequel des femmes de tous âges se confient sur la sexualité, avec l'éclairage de Caroline Leroux, psychologue clinicienne et sexologue.