Sécurité routière : quels sont les effets de la drogue au volant ?

À Trappes (Yvelines), la petite Ramah, 6 ans, est décédée ce mardi 23 mai après avoir été percutée par une voiture. La conductrice du véhicule, qui n'aurait pas vu la jeune fille, a été testée positif aux stupéfiants. Cette automobiliste avait consommé du cannabis avant de prendre le volant. "Je ne sais pas qui a donné le permis à cette demoiselle. Que justice soit faite, qu'elle paye le prix cher", a réclamé le père de la fillette.

Au micro de RTL, le docteur Patrick Daimé, addictologue et vice-président d'Addiction France, revient sur les dangers du cannabis au volant. "Le cannabis peut altérer les performances de conduite par une espèce d'euphorie, de détente, voire un petit peu plus d'apathie", affirme Patrick Daimé. Pour ce dernier, la consommation de cette drogue entraîne aussi une baisse de la réactivité et des réflexes. Pour le conducteur, "il y a aussi une difficulté à tenir la ligne droite", pointe le médecin généraliste.

Le mélange dangereux du cannabis et de l'alcool

Lorsqu'un automobiliste fume du cannabis, "le risque d'avoir un accident mortel est multiplié par deux", fait remarquer l'addictologue. Selon Patrick Daimé, un fumeur peut être déclaré positif par un test près de 24h après avoir consommé un ou plusieurs joints.

Sur RTL, Patrick Daimé prévient aussi du danger d'allier cannabis et alcool. "Quand les gens sont sous l'emprise du cannabis, une fois sur deux, ils sont aussi sous l'emprise de l'alcool", précise l'addictologue. En France, l'alcool serait responsable de 30% des accidents mortels constatés sur la route.

