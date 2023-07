Santé mentale : qu'est-ce que la bigorexie ?

Entre les promesses des régimes miraculeux, les recettes pour manger sains et les programmes sportifs, difficile d'échapper au "summer body". Mais ce culte de la minceur, ou plutôt de la perfection, ne se cantonne plus à la presse. Il colonise les écrans des smartphones des adolescents et des jeunes adultes, qui ne sont pas systématiquement armés contre ce type de messages. Qu'il s'agisse d'anorexie, de boulimie, de bigorexie ou d'orthorexie, les réseaux sociaux peuvent malmener le corps et l'esprit.



La bigorexie n'est pas un trouble des conduites alimentaires, mais les malades trouvent leur corps n'est pas suffisamment fort et souhaitent le muscler, et qui s'accompagne avec une pratique très intensive du sport ainsi qu'une alimentation extrêmement saine. Il s'agit d'un comportement hyper-hygiéniste, à tel point que le mode de vie en devient restrictif et complètement contrôlé et de fait, pas adaptée aux besoins du corps.

Depuis quelques années, on constate une nette augmentation chez les jeunes de ces troubles du comportement alimentaire (TCA) ou d'autres troubles liés à la perception de son propre corps, qui causent des déficits dans l'estime de soi. On estime que ses troubles concernent près d'un million de personnes en France et la prévalence de ces maladies aurait augmenté de 15% pendant la pandémie, d'après la revue scientifique The Lancet Psychiatry.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info