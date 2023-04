Santé : comment savoir si l'on souffre d'obésité ?

L'Organisation mondiale de la Santé a dévoilé un nouveau rapport alarmant ce mardi 3 mai sur l'"épidémie" de surpoids et d'obésité en Europe, responsable de plus de 1,2 million de décès par an. En mars, Santé publique France avait réalisé une étude sur les enfants à ce sujet. La part d'enfants obèses avait nettement augmenté en 2021, notamment à cause de la crise sanitaire et des confinements.

Chez l'adulte "il y a obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à 30". Il s'agit de l'indice de masse corporelle, un chiffre qui définit l'obésité. L'IMC se calcule uniquement en prenant en compte votre poids et votre taille. Le sexe et l'âge ne rentrent pas en considération, sauf chez les enfants.

Pour connaître votre indice de masse corporelle, il suffit d'appliquer un calcul simple : votre poids, divisé par votre taille au carré : poids en kilogrammes / (taille en mètres)². Pour exemple, une personne d'1m80 pesant 80 kg, aura un IMC de 24,7 correspondant à une corpulence normale. Il existe une multitude de sites qui feront le calcul pour vous. Un IMC situé entre 25 et 30, correspond à une personne en surpoids et une personne avec un IMC supérieur à 30 est considérée en obésité.

