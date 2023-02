Santé : à partir de quand est-on considéré comme obèse ?

Ce vendredi 4 mars marque la journée mondiale de l'obésité et en France, 15% de la population souffre de cette pathologie selon les chiffres de l'OMS. Et à l’échelle mondiale, le nombre de cas d’obésité a presque triplé depuis 1975. C'est un véritable fléau à ne pas prendre à la légère, car l'obésité est un facteur de risque majeur de plusieurs maladies graves, comme les maladies cardiovasculaires.

Comme vous le savez, l’obésité se caractérise par un important excès de poids, mais il y a un seuil bien précis à partir duquel vous êtes considéré comme obèse. L'OMS rappelle que chez l'adulte "il y a obésité quand l’IMC est égal ou supérieur à 30". En effet, c'est l'indice de masse corporelle qui définit l'obésité. L'IMC se calcule uniquement en prenant en compte votre poids et votre taille. Le sexe et l'âge ne rentrent pas en considération, sauf chez les enfants.

Pour exemple, si vous mesurez 1m80, vous serez considéré comme obèse si vous pesez plus de 97 kg. Un IMC situé entre 25 et 30, correspond à une personne en surpoids, ce qui constitue également un risque de développer des maladies graves. Une personne avec un IMC situé entre 18,5 et 25 est considérée comme de corpulence normale et en dessous de 18,5, comme une personne maigre.

L'OMS rappelle que la cause fondamentale de l'obésité est un trop grand nombre de calories consommées, par rapport au nombre de calories dépensées. Ce déséquilibre énergétique entraîne une prise de poids et notamment de masse graisseuse. Pour prévenir l'obésité, ou en sortir, il faut donc ajuster cette balance calorique en mangeant des aliments moins caloriques ou en diminuant son alimentation et/ou en pratiquant une activité physique régulière, qui va nous faire dépenser davantage de calories.

