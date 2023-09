Punaises de lit : comment expliquer une telle prolifération ?

Alerte aux punaises de lit. Les signalements se multiplient ces dernières semaines, la mairie de Paris demande même à l'État d'agir et vite, à moins d'un an des Jeux Olympiques. RTL a enquêté et peut confirmer que ces nuisibles prolifèrent partout. Un million d'interventions anti-punaises ont eu lieu en 2022 dans tout le pays, c'est 200.000 de plus sur un an et ça risque d'empirer. Ces petits insectes suceurs de sang ne se cachent plus seulement dans les matelas et les sommiers, ils investissent depuis quelques années les lieux publics : écoles, bibliothèques, bus...

Shaïma, étudiante qui vit près de Paris, a été piquée il y a trois ans et a eu d'énormes boutons et d'insupportables démangeaisons. "Depuis ce moment-là, j'ai toujours fait attention parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait partout. Ça rend parano. Je comptais aller au cinéma, je pense que je ne vais pas y aller", dit-elle. Shaïma a même vu récemment des punaises de lit dans la ligne H du transilien en mai dernier. La jeune femme raconte avoir pris une douche et mis ses vêtements au congélateur par précaution, dès son retour à la maison.

Il y a en effet de plus en plus de signalements dans les transports, notamment dans des TGV. Mardi soir, par exemple, les passagers du Paris-Montpellier ont aperçu plusieurs punaises de lit sur les sièges. Lucile a sorti son smartphone pour filmer la petite bête au corps marron : "J'ai pris ma valise, je suis partie. Il y en avait une sur ma valise. On est monté au wagon bar. En rentrant chez moi, j'ai laissé ma valise, mon sac dehors et j'ai lavé mes vêtements à 40 degrés. Je ne suis pas hyper rassurée de reprendre le train".

La SNCF assure qu'ils s'agit de cas très isolés, les rames sont traitées après chaque signalement et des opérations préventives sont menées régulièrement sur les lignes, nous dit la compagnie ferroviaire.

Un manque de communication ?

La psychose est cependant justifiée quand on regarde les chiffres. On observe une réelle prolifération ces derniers mois, le nombre d'interventions augmente depuis cinq ans, il a même explosé cet été avec