Moustiques : qu’est-ce qui les attire le plus ?

Pieds dans l'eau et températures élevées n'ont pas que des avantages. Les vacances d'été ont aussi leur lot d'inconvénients. Et certains peuvent parfois s'avérer très dangereux. Les moustiques peuvent véhiculer des maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya ou le virus Zika. Pourtant, les petits insectes choisissent particulièrement leurs cibles.

Comme le note Sud Ouest, les chercheurs ont mené une série d’expériences sur trois espèces de moustiques. Ils ont utilisé une soufflerie équipée de caméras afin de suivre les trajectoires de vol des moustiques. Les insectes ont commencé à prêter attention aux cercles colorés. Les moustiques ont davantage été attirés par le rouge et le noir. En effet, les longueurs d’onde de l’orange au rouge sont les mêmes que celles émises par les tons de la peau humaine. En revanche, le bleu, le vert et le violet n'ont pas attiré les moustiques.

Cassandra Edmunds, chargée de cours en biologie médico-légale à l’Université de Bournemouth, explique à Ouest France que les motifs à carreaux doivent aussi être évités. Les vêtements avec des damiers ne doivent donc pas être portés pour éviter les moustiques. À fortiori, les motifs à carreaux rouges et noirs sont totalement à proscrire, selon l'entomologiste médical à l'Université de Floride Jonathan Day, interrogé sur NBC News.

Les moustiques ont un groupe sanguin préféré

Si certaines personnes se font plus piquer que d'autres, cela ne s'explique pas uniquement par "une peau à moustiques" ou "un sang sucré". En 2004, une étude japonaise publiée dans le Journal of Medical Entomology montrait que les personnes du groupe sanguin O étaient plus susceptibles d'être piquées. Ces personnes auraient 83,3% de chances d'attirer les moustiques tandis que les personnes du groupe A auraient 46,5%.

Sueur, fromage, bière ... Des odeurs particulièrement attirantes

Les moustiques raffolent d'acide lactique. Or, cette substance est sécrétée lors d'efforts physiques via la sueur. Ainsi, vous aurez plus de chances de vous faire piquer si vous avez tendance à beaucoup transpirer, a tenté de démontrer une étude de 2019 publiée dans la revue Current Biology. Les moustiques détecteraient rapidement cette odeur grâce à IR8a, un récepteur olfactif.

De même, ayant un odorat hyper développé, il peut détecter plus de 150 odeurs différentes de notre corps et certaines l’attire plus que d’autres, comme celle qu’on dégage après avoir bu une bière ou mangé du fromage.

Les moustiques piquent dans l'obscurité

Ce n’est pas très estival, mais osez la chaussette, car le moustique adore piquer du côté des chevilles. Et si ce n'est pas trop dur, restez le plus possible au soleil ou à la lumière, car, là aussi, contrairement à ce qu’on croit, les moustiques détestent ça. Ils préfèrent nous attaquer quand nous sommes à l’ombre ou dans l’obscurité.

Par ailleurs, une étude de 2013, publiée dans Scientific Reports et rapportée par Futura Sciences, explique que l'activité des moustiques la nuit est aussi due à leurs perceptions accrues des odeurs humaines le soir. Ce qui expliquerait pourquoi les moustiques sont aussi voraces une fois la nuit tombée.



