Michel Cymes vous explique comment muscler le haut du corps

Un homme et une femme dans une salle de sport (illustration)

Dans ce quatrième épisode de la semaine, Michel Cymes explique comment entretenir sa musculature de façon plus ou moins spécifique. Le médecin conseille à ce propos la pratique de l'aviron, sport complet qui fait travailler tous les muscles de haut en bas, de droite à gauche et parfois en oblique, ou, à défaut, le rameur, qu'il est possible de pratiquer chez soi ou en salle.

Michel Cymes détaille ensuite plusieurs exercices permettant de muscler certaines parties précises du corps, comme la nage pour les épaules, la poitrine, les bras et le dos, le yoga et le pilates pour les abdominaux, mais aussi le vélo, la marche nordique et l'aquabiking pour le bas du corps.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la musculation et vous donne ses conseils tonifier votre corps et renforcer votre masse musculaire sans vous blesser.

