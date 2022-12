Michel Cymes : les femmes et les hommes sont-ils égaux devant l'amour ?

FEMMES 3/5 - Pourquoi les femmes et les hommes aiment différemment ?

Dans ce second épisode, Michel Cymes explique que l'amour n'est pas vécu de la même façon selon que l'on soit un homme ou une femme. Plusieurs explications à cela. La première réside dans le fait que l'amour découle de certaines molécules. Mais la principale différence se situe au niveau de la testostérone, dix fois plus présente chez l'homme que chez la femme. Un autre paramètre influe sur le désir féminin : les variations hormonales menstruelles. L’excitation est plus intense lors de l’ovulation.

Des travaux scientifiques soulignent aussi le fait que les hommes réagissent plus à des stimuli visuels quand les femmes sont plus sensibles aux sensations. Enfin, les femmes et les hommes sont inégaux devant la capacité à remettre le couvert, ce qui peut aussi avoir son importance.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et améliorer votre bien-être. Cette semaine, le médecin s'intéresse à des problématiques qui touchent la gent féminine.

