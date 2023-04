Michel Cymes : contre quelles allergies la désensibilisation est-elle efficace ?

Allergie aux pollens : qu'est-ce que le rhume des foins et comment le traiter ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse au processus de désensibilisation, traitement consistant à soumettre un allergène à une personne allergique pour habituer son système immunitaire et qu'il ne sur-réagisse plus à son contact par la suite.

Ce traitement s'adresse à ceux qui souffrent de formes sévères d'allergies que les traitements habituels ne soulagent pas. Il est efficace contre les allergies aux pollens, au venin d'insectes, les moisissures ou les poussières.

Mais il est plus aléatoire pour le reste et dépend aussi des spécificités propres à chaque patients. Le traitement dure plusieurs années avec des rappels. La Sécurité sociale rembourse peu, entre 15% et 30%.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux allergies et vous livre ses conseils pour limiter leurs effets sur votre quotidien.

