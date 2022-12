Alors que la canicule est en passe de s'installer en France, il est important de bien s’hydrater. Notre corps est constitué à 65% d’eau. L’eau est donc un élément essentiel qui permet à notre organisme de bien fonctionner. Une bonne hydratation garantit un bon équilibre physiologique. Cela permet d’éliminer les déchets de notre organisme et de réguler la température de notre corps. Il est d’ailleurs recommandé de boire davantage quand on a de la fièvre.

Il est recommandé de boire environ 1,5 litre d’eau par jour. Cela complète l’eau apportée par les aliments : les laitages, les fruits et légumes… En moyenne, ils fournissent entre un demi et un litre d’eau. Cette quantité recommandée reste une indication. Lorsqu’il fait très chaud, on doit boire davantage. On n’hésite pas à rajouter environ un demi-litre à ses habitudes, donc on boit 2 litres d’eau. Et évidemment, en cas d’effort physique, il faut aussi s’hydrater davantage.

Surtout, on écoute les signaux de son corps. Lorsqu’on a soif, ça veut dire qu’on est déjà un peu déshydraté. Il faut donc boire tout au long de la journée. Un autre signe qui ne trompe pas : la couleur de ses urines : plus elles sont foncées, moins le corps est hydraté. Uriner un liquide assez clair environ toutes les deux heures est le signe que tout va bien. Les nourrissons et les personnes âgées sont les plus à risque de déshydratation. Avec l’âge, la sensation de soif peut diminuer. Donc, il est important qu’ils aient à boire régulièrement.

Froid ou chaud, l'important, c'est de boire

L’eau, c’est vraiment la boisson la plus désaltérante. C’est la seule boisson indispensable. En été, les soupes qu’on peut consommer froides, les gaspachos, contribuent aussi à une bonne hydratation. Les boissons sucrées, comme les sodas et les jus de fruits, sont à limiter en raison de leur teneur en sucres. Attention aussi aux eaux aromatisées, certaines contiennent également beaucoup de sucre ! Mieux vaut ajouter soi-même des rondelles de citron, d’orange, de concombre, ou encore de la menthe ou du basilic dans sa carafe d’eau. Si on n’aime pas l’eau plate, ça peut être une bonne solution.

Dans les pays chauds, on boit du thé chaud. Froid, tiède ou chaud, ce qui est important, c’est de boire. Mais mieux vaut éviter de boire trop froid car cela fait mal aux dents, fragilise la gorge et agresse la sphère digestive. Pour se rafraîchir par temps chaud, la solution idéale, c’est de boire une eau à 8-12°C. Quant aux boissons chaudes, elles hydratent aussi mais elles n’apportent pas la même sensation de désaltération que des boissons fraîches. Et si on boit beaucoup de thé par exemple, on va suer à grosses gouttes. Or, trop transpirer, c’est risquer la déshydratation. Donc, on ne peut pas s’en contenter pour bien s’hydrater.

On peut tout à fait boire à table

On entend dire aussi qu’il n’est pas bon de boire pendant les repas. C’est une idée reçue. On peut tout à fait boire à table. D’ailleurs, cela permet d’augmenter ses chances de bien couvrir ses besoins en eau. Si on a dit cela, c’est parce que l’eau dilate l’estomac, mais les aliments le font aussi ! On peut donc boire raisonnablement à table sans risquer des troubles digestifs.

