Ménopause : un collectif interpelle les pouvoirs publics pour briser les tabous

La ménopause touche la grande majorité des Françaises, et presque une femme sur deux n'ose pas en parler à son médecin. 20% des concernées estiment également que la ménopause a un fort impact sur leur vie. Pour briser ce silence, le collectif "All for ménopause" interpelle les pouvoirs publics.

Parmi leur propositions : sensibiliser les dirigeants d'entreprise pour empêcher la stigmatisation, et mieux informer les femmes. Certains symptômes comme les bouffées de chaleur ou les sueurs nocturnes sont en général bien identifiés.

D'autres sont moins bien connus par le public explique Brigitte Letombe, gynécologue médicale : "Il y a aussi des troubles de la concentration, de mémorisation, il y a des douleurs articulaires, des troubles de l'humeur." Elle ajoute : "Il y a aussi une symptomatologie génito-urinaire, des difficultés pour les rapports sexuels, dont elles ne parlent pas."



Consulter pour prévenir les risques de complication

25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale. D'où la nécessité, pour le docteur Laurène Maitro Mantelet, gynécologue médicale à l'hôpital Port Royal à Paris, d'une consultation gratuite dès 45 ans dédiée à la ménopause : "On mettrait des mots sur les symptômes que ressentent les femmes."

Elle poursuit : "Cela permettrait de déterminer celles qui sont à risque de pathologie cardiovasculaire, osseuse, et qui pourront bénéficier d'un traitement hormonal de ménopause qui améliorera ces pathologies."

