Ménopause : signes, effets, traitements... Tout ce qu'il faut savoir

Cette étape de la vie concerne toutes les femmes. La ménopause se traduit par l'arrêt des menstruations, mais à quel âge intervient-elle ? L'âge à laquelle elle arrive varie d'une personne à une autre, en général elle tombe entre 45 et 55 ans. Plus précisément, l'âge médian se situe à 51 ans, ce qui signifie qu'à cet âge la moitié des femmes est déjà ménopausée.

Cette étape reste normale dans la vie d'une femme, mais est précédée de certains désagréments. Chez certaines femmes, ils passent totalement inaperçus, alors que d'autres en souffrent pendant plusieurs années. Que se passe-t-il exactement dans le corps et dans la tête ? Les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et les palpitations sont les symptômes principaux mais il existe d'autres manifestations très fréquentes comme les insomnies, les douleurs articulaires ou musculaires, l'impression d'avoir mal partout, la sécheresse vaginale qui affecte évidemment les relations sexuelles et aussi les sautes d'humeur.

La ménopause est déclenchée par l'épuisement de la réserve de follicules ovariens, des petits sacs qui contiennent des ovocytes stockés dans les ovaires. À la naissance, une petite fille possède un million d'ovocytes. Ce stock diminue progressivement tout au long de la vie. La ménopause s'installe lorsque le nombre de follicule ovariens est inférieur à 1.000. À ce moment, les ovaires vont complètement arrêter la production d'œstrogènes, les hormones. La muqueuse utérine cesse de s'épaissir chaque mois, les règles cessent donc. Cette chute d'hormones provoque ainsi une cascade de changements : prise de poids, peau qui se modifie (perte d'élasticité, accentuation des rides…) et sautes d'humeur.

Comment traverser au mieux cette période ?

Il existe de nombreuses solutions pour bien vivre la ménopause. Cela passe d'abord par une bonne hygiène de vie. Il est recommandé de renoncer à l'alcool et au tabac, d'éviter la graisse et le sucre. Une activité physique régulière est également importante.

En fonction de la patiente, on peut mettre en place un traitement hormonal de la ménopause. En France, seules 500.000 femmes sont traitées médicalement, contre 2,5 millions vingt ans plus tôt. En cause : une étude américaine publiée en 2002. Celle-ci assurait que ce traitement hormonal augmentait le risque de cancer du sein. Cette étude a totalement été remise en cause depuis de nombreuses années. Les femmes choisies par ces chercheurs cumulaient de nombreux facteurs de risque comme l'obésité et le diabète.

Aujourd'hui, tous les spécialistes assurent que le traitement hormonal change la vie des femmes. Il propose de nombreux avantages : il bloque la perte osseuse, diminue presque de moitié le risque d'ostéoporose, le risque de fractures donc, limite aussi l'évolution vers le diabète. Sept études françaises et européennes démontrent par ailleurs l'absence d'augmentation du risque de cancer du sein.

Combien de temps dure le traitement ?

Ce traitement ne dure pas toute la vie. Les médecins recommandent de le prendre pendant au moins six à sept ans afin qu'il ait une action protectrice sur la densité osseuse et les artères.

Quel est l'effet psychologique de la ménopause ?

L'aspect psychologique de la ménopause est très important et sous-évalué. Beaucoup de femmes disent très mal vivre ce passage : trouble de l'émotivité, anxiété, irritabilité, fatigue, dépression... Cela concerne tout de même 40% des femmes ménopausées.

Pourquoi la ménopause reste taboue ?

On parle peu de la ménopause, il reste beaucoup de non-dits, alors que 14 millions femmes sont ménopausées en France. Selon une étude récente, baptisée ELISA, près de la moitié des femmes n'osent pas en parler à leur médecin, en dépit d'un impact important sur leur corps. Selon les professionnels de santé, 25% des femmes auraient besoin d'une prise en charge médicale.



Le collectif "All for ménopause", constitué de gynécologues, demande une consultation gratuite à 45 ans dédiée à ce bouleversement hormonale. L'un des principaux obstacles reste le manque de spécialistes en la matière. Il y a vingt ans, 2.000 gynécos internes étaient en exercice contre seulement 800 aujourd'hui. Douze départements en sont totalement dépourvus.

