Dans une cinquantaine de fermes du sud-ouest du pays, situées à travers des départements des Pyrénées-Atlantiques à la Haute-Garonne, des éleveurs de bovins sont inquiets face à l'arrivée d'un nouveau virus : la maladie hémorragique épizootique. Mais qu'est-ce que ce nouveau virus qui touche le bétail, et quelles conséquences a-t-il sur les éleveurs ?

Connu depuis plus de 70 ans aux États-Unis, il est arrivé en Europe depuis peu. Il y a trois semaines, un moucheron a piqué une vache et le virus est arrivé en France. S'il n'est pas du tout dangereux pour l'homme, la vache attrape de la fièvre, maigrit, est malade et dans 1% des cas, elle meurt. Ce moucheron se développe vite avec le réchauffement climatique, qui peut uniquement être tué par une grosse vague de froid. La vache contaminée doit impérativement être mise à l'isolement, en restant à l'étable le temps de son rétablissement.

Un confinement obligatoire doit être mis en place à 150 km autour de la ferme. Ce moucheron se développe vite avec le réchauffement climatique, qui peut seulement être tué par une grosse vague de froid. Si le moucheron continue à proliférer, les éleveurs pourraient être frappés de conséquences économiques graves.



