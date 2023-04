Entrée en vigueur le 1er avril, la "loi Rist" limite le recours aux médecins intérimaires. Et le résultat a été immédiat à Mayenne, où la maternité manque d'anesthésiste. Une fermeture temporaire a été décidée dès dimanche 16 avril au matin. Résultat : de futures mamans sont obligées de faire 45 minutes de route pour aller accoucher.

Une nouvelle très stressante pour Tifanie. "C'est un vrai coup dur et il faut déjà réussir à l'encaisser, lâche-t-elle. Je vais devoir aller dans une maternité que je ne connais absolument pas, avec du personnel qui ne m'a jamais vu et c'est un stress supplémentaire. Et puis, il y a cette question de distance. C'est plus loin, je vais mettre le double de temps pour me rendre à la maternité, c'est d'autant plus de risques de ne pas arriver à temps si l'accouchement est rapide."

À écouter également dans ce journal...

Jean-Marie Le Pen - Le fondateur du Rassemblement national est hospitalisé après une attaque. Il s'agit d'une alerte sérieuse, selon l'entourage de Jean-Marie Le Pen. Sa famille est à son chevet.

Emmanuel Macron - Le Président s'exprimera lundi 17 avril au soir à la télévision et à la radio. Emmanuel Macron compte expliquer aux Français comment il compte rebondir après la réforme des retraites.

Bordeaux - Après l'accident lors d'un "run", qui a fait six blessés, vendredi 14 avril, à Bordeaux, le conducteur a été placé en garde à vue.

