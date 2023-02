Virtuoses des tomates, rois des pommes de terre, éleveurs de poules ou champions du barbecue... Il y en aura pour tous les goûts chaque samedi et dimanche de cet été 2022. Les reporters de RTL partent à la rencontre des "fous du jardin", des amateurs très éclairés qui excellent dans leur spécialité : arboriculture, légumes, barbecue, permaculture, compostage, élevage de poules, il y en a pour tous les goûts.

Retour chez François Bock samedi 20 août, le roi de la tomate mais aussi un excellent cuisiner de pommes de terre, qui applique les recettes que lui a apprises son père. Attention, pour cultiver de la pomme de terre il faut une surface de jardin assez conséquente, c'est un tubercule qui prend de la place et du temps. Il conseille de cultiver des variétés exceptionnelles par le goût et la rareté en évitant de cultiver des pommes de terre que l'on trouve en grande quantité et pour par cher dans les magasins.

Un légume simple à cultiver

Pour planter le bulbe suffisamment profond sans se faire un tour de rein, il utilise un plantoir à bulbe et une baguette d'une trentaine de centimètres pour planter les bulbes toujours à la même distance l'un de l'autre. Lorsque la tige a bien poussé, il faut ensuite la buter ; ramener de la terre autour de chaque plant pour faire un bon monticule et donner de la place aux tubercules pour bien se développer.

La pomme de terre ne nécessite normalement pas d'eau, sauf en cette année d'extrême sécheresse. La pomme de terre fait de très jolies fleurs, et si vous avez de la chance elle ne sera pas colonisée par les fameux doryphores, une espèce d'insecte qui s'attaque aux pousses de pomme de terre. Si vous en apercevez il vous faudra partir à la cueillette de ces gros coléoptères pour qu'ils ne mangent pas toutes les feuilles. Lorsque la tige sera fanée, c'est le moment d'extraire vos pommes de terre.

