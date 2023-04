Les conseils de Mac Lesggy pour retrouver de la créativité au travail

Ce dimanche 1er mai marque la Fête du travail, que l'on célèbre en ne travaillant pas. L'occasion de se souvenir que ce mot vient du latin "tripalium" qui veut dire... "torture" et qui prouve le bon sens des hommes de l’Antiquité. Depuis la crise du coronavirus, une nouvelle forme de travail s'est enracinée dans la vie de beaucoup de Français, le télétravail.

Il existe d'ailleurs un grand débat sur le sujet. Le télétravail est-il aussi efficace que le travail tout court, en présentiel, dans l’entreprise ? En effet, il n’est pas facile de mesurer la productivité et l’efficacité d’un salarié chez lui ou sur le lieu de travail, surtout s'il s’agit de tâches intellectuelles, mais la science commence à avoir des réponses. Parmi celles-ci : nous sommes moins créatifs lors d'une discussion entre collègues en virtuel que lors d’une discussion en présentiel.

Pour cette étude américaine, publiée dans Nature1 mercredi dernier, les auteurs ont demandé à 602 volontaires de faire des réunions pour moitié en visioconférence, et pour moitié en présentiel afin d'imaginer des usages nouveaux à deux produits du quotidien, le Frisbee et le papier bulle. Résultat, 15% d'idées en plus ont fusé dans les brainstorming en présentiel, comparé à celui en visioconférence. Conclusion : on a plus d'imagination dans une réunion où on est ensemble en face à face, qu'au travers d'un écran.

L'étude a par la suite été reproduite sur 1.490 personnes, des ingénieurs d'une grande entreprise de télécom en Finlande, en Hongrie, au Portugal, en Inde et en Israël, avec les mêmes résultats.

Être moins concentré pour plus de créativité

Selon les auteurs, qui s'appuient sur des études précédentes, on se concentre sur la portion d'écran où apparaît son interlocuteur lors d'une réunion en visioconférence. Notre cerveau y accorde beaucoup d’attention, ce qui va débrancher d'autres circuits dans le cerveau. En face à face, dans un même bureau, on ne passe pas son temps à regarder son interlocuteur dans les yeux, nos yeux, et notre esprit vagabondent nettement plus. On est moins concentré, ce qui est paradoxalement meilleur pour l’imagination et la créativité.

L'expérience montre aussi que l'on est aussi efficace en présentiel qu'en télétravail. Dans une deuxième partie, les volontaires ont dû sélectionner les meilleures idées parmi les idées précédentes, encore une fois en présentiel pour une moitié, et en visioconférence pour l’autre moitié. Aucune différence n'a été observée entre le présentiel et la visioconférence. Le travail des uns et des autres étaient aussi efficace.

Le télétravail a des avantages pour les salariés et pour les entreprises : gain de temps pour les salariés et gain d’espace de travail pour les entreprises. C'est une tendance durable, bien au-delà de la pandémie qui a accéléré son développement. Cette étude suggère alors d'éviter le recours au télétravail lorsque les salariés doivent être créatifs, inventifs et d'avoir de nouvelles idées en groupe.

Pour ces tâches créatives, pouvoir se réunir physiquement est bénéfique, mais pour le reste, la science n’ayant pas tranché, laissons entreprises et salariés s’organiser comme ils le souhaitent.

