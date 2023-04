La HAS recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche

La Haute Autorité de Santé recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche pour mieux protéger les nourrissons. Selon la HAS, cette vaccination doit être faite entre les 20e et 36e semaines d'aménorrhée, soit l'absence de règles.

Jusqu'ici, c'est la stratégie de "cocooning" qui était privilégiée, c'est-à-dire la vaccination de l'entourage proche du nourrisson. Ce dernier était ensuite vacciné dès l'âge de deux mois, mais cette vaccination restait partielle jusqu'à trois mois. Or, les premières semaines de vie d'un enfant sont celles durant lesquelles il est le plus fragile. Selon un communiqué de la HAS, "plus de 90 % des décès par coqueluche surviennent ainsi chez les nouveau-nés et les enfants de moins de six mois".

La vaccination des femmes enceintes serait alors la solution la plus efficace. "Le nouveau-né sera ainsi protégé grâce au passage transplacentaire des anticorps anticoquelucheux de la mère", indique la Haute Autorité de Santé.

Des données recueillies en vie réelle montrent que cette vaccination est efficace et bien tolérée. En effet, depuis 2018, cette méthode est utilisée à Mayotte en raison d'un fort contexte épidémique sur place.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info