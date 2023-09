L'hydrogène est-il l'énergie du futur ? Réponse avec Mac Lesggy

L'installation industrielle se trouve sur le plus grand site de fabrication d'hydrogène de Port Jérôme, près du Havre

Jusqu’à présent, l’hydrogène n’était pas considéré comme une énergie primaire, mais secondaire. Les énergies secondaires sont d’abord produites à partir des sources primaires. Exemple avec l’électricité, que l’on doit produire à partir de pétrole, de gaz, de charbon, de vent, du soleil, etc. Avant de pouvoir l'utiliser pour s’éclairer ou faire tourner un moteur électrique.

Bien qu'il soit abondant sur terre, l'hydrogène est peu utilisé, car très polluant. Pour un kg d’hydrogène obtenu, on produit également 10 kg de gaz carbonique. On ne sait pas encore produire en grande quantité et de manière économique de l’hydrogène "vert" sans émission de CO2.

Une découverte qui pourrait tout changer !

En prospectant le sous-sol de leur région, des chercheurs de l’Université de Lorraine sont tombés sur un gisement potentiellement très important d’hydrogène. Ils affirment qu’à partir de 1.100 mètres de profondeur, se trouverait un réservoir de 46 millions de tonnes d’hydrogène, piégé dans des roches très anciennes du Carbonifère.

Cet hydrogène serait issu de réactions entre de l’eau présente en profondeur, et des carbonates de fer. Des réactions toujours en cours, qui feraient que pendant l’extraction de cette ressource, le stock d’hydrogène souterrain pourrait se régénérer. On aurait ainsi un gisement presque inépuisable.



L'hydrogène deviendrait une énergie primaire ?

Une fois extrait, on le compresse, puis on le met dans le réservoir d’une voiture, d’un camion, ou pourquoi pas, d’un avion. Cela donnerait des transports totalement décarbonés. Les chercheurs doivent maintenant réaliser des forages profonds pour confirmer leur hypothèse. Les premiers résultats sont attendus en 2024.

Les chercheurs ont de bonnes chances de trouver d’autres gisements dans d’autres terrains similaires, d’autres bassins houillers, en France ou ailleurs.