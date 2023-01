L'horoscope du Verseau pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Verseau au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 janvier au 19 février.

Climat général

Au tour du Lion d'être le maître du zodiaque et, pour vous Verseau, de donner la priorité à vos relations avec les autres, qu'elles soient professionnelles ou privées. C'est votre secteur 7 qui est occupé et qui est aussi celui des accords-désaccords, des contrats, des unions. Il peut autant y avoir signature d'un contrat, qu'un mariage ou un engagement d'un autre genre. Dans une équipe par exemple, ou un groupe, une troupe pour ceux qui sont artistes. Avec quelques hauts et bas selon votre décan.

Vie quotidienne

3e décan, le début du mois des difficile, rien ne se passe comme prévu la 1ère semaine, et les choses sont très freinées jusqu'au 15. Toutefois, après le 20, Mars entrera en Gémeaux et s'y installera jusqu'en 2023. Ce sera très intéressant pour chaque décan puisque Mars les regardera tous avant de reculer. Mais le mieux servi sera le 1er décan, grâce à l'harmonie Mars/Jupiter qui vous place en position de force et vous permet de réussir toutes vos entreprises. Les autres décans, le mois prochain.

Vie amoureuse

En Cancer jusqu'au 11, Vénus est certes sensuelle et tendre, mais elle n'est pas très forte pour vous, Verseau. Cependant, il vous est conseillé d'être attentionné avec ceux que vous aimez, surtout si vous êtes en vacances : l'ambiance en sera nettement améliorée. Évitez aussi les petites remarques soi-disant innocentes... Après le 11, Vénus sera en Lion et au top pour le 1er décan : il se peut que vous fassiez une rencontre ou que vous approfondissiez un lien récent (jusqu'au 19). 2e décan, la semaine du 22 sera tendue et vous n'aurez qu'une envie, envoyer tout le monde promener.

En aparté

La pleine Lune du 12 ne sera pas remarquable car proche de Saturne. Si vous êtes né entre le 7 et le 14 février, vous risquez de vivre des moments de solitude, à moins que vous n'ayez peur de perdre quelqu'un. La nouvelle Lune du 27, dans le 1er décan de la Vierge formera une dissonance exacte avec Mars : né en janvier, vous aurez peut-être une somme à réclamer à cor et à cri ! Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

