L'horoscope du vendredi 8 octobre 2021

Bélier

Dans sa marche rétrograde, Mercure va croiser le Soleil et Mars dans les prochains jours. Il y a d'importantes discussions à mener, allez-vous y participer ou en serez-vous juste le spectateur parce que cela ne se passe pas près de chez vous ? Si cela vous concerne personnellement, il est possible que les disputes se succèdent dans votre couple ou avec les enfants et vous avez intérêt à vous montrer diplomate.

Taureau

Vous pourriez avoir droit à une petite scène de ménage aujourd'hui, mais vous saurez en tirer parti et dire ce que vous pensez. Tant pis si l'autre est encore plus furieux parce que vous réagissez, que vous ne restez pas sagement à attendre que cela passe : il y a vraiment une explication à aborder en toute franchise. A priori, cela concerne le 2e décan, mais vous pouvez tous en avoir des échos car 3 planètes sont impliquées.

Gémeaux

Pour l'instant, il n'y a que des bons aspects sur votre signe et ce, quel que soit votre décan. Si on prend la triple conjonction entre le Soleil, Mercure et Mars, qui peut attiser les colères, en ce qui vous concerne elle attise surtout votre capacité à être à l'écoute et en quête d'informations sur une situation qui vous intéresse tout particulièrement. Mais attention à ne pas parler trop vite, surtout en public.

Cancer

La conjonction qui se forme entre le Soleil, Mercure et Mars risque de vous inciter à être trop franc, trop direct et à aller un peu trop loin en paroles, surtout dans votre vie familiale. Ce sont probablement des disputes entre certains membres de la famille - ou de votre communauté - qui vont vous faire réagir et votre désir sera d'amener les personnes en question à comprendre qu'ils ont des responsabilités à assumer.

Lion

Vous vous sentirez vulnérable aujourd'hui, probablement parce que vous serez plus sensible que d'habitude. Du coup, vous vous protégerez du monde extérieur, mais vous serez dans l'excès et vous vous isolerez des autres. Vous vous sentirez mal aimé, pas apprécié à votre juste valeur, mais est-ce que vous serez rationnel ? On peut se le demander car vos réactions seront très exagérées (2e décan surtout).

Vierge

La rencontre entre Mercure et Mars, sous la tutelle du Soleil, aura un impact sur votre vie matérielle et sur votre confort personnel. Vous vous êtes peut-être fait mal quelque part, ou alors vous devrez faire un effort pour appeler quelqu'un et lui demander quelque chose. Peut-être que cette personne vous doit de l'argent et que vous n'avez pas d'autre solution que de vous fâcher pour obtenir qu'elle vous paye votre dû.

Balance

Le Soleil et Mars sont à présent collés-serrés avec Mars dans votre signe, qui je le rappelle est un signe de paix et d'harmonie, lesquelles semblent être en danger. Cela dit, au positif, les astres formant un aspect avec Uranus, il n'est pas impossible que la situation connaisse un changement et même un changement un peu inattendu. Toutefois, cette conjoncture n'est pas terminée, pas avant le 24 octobre.

Scorpion

Il est possible qu'une situation que vous avez vécue dans le passé se répète et que ce soit l'occasion, pour vous, de l'analyser avant d'y mettre un point final. Il serait intéressant de comprendre ce que la vie vous demande, mais peut-être que c'est déjà fait pour certains et que vous vous préparez à renoncer à quelque chose parce que vous avec compris que même si vous y tenez, cette " chose " n'est pas bonne pour vous.

Sagittaire

Vous êtes un peu les rois du monde avec Vénus dans votre signe. En plus de ce que je vous ai dit hier de positif pour votre vie sentimentale, c'est aussi le plan matériel qui peut être favorisé par la conjoncture. Si vous " sentez " que vous pouvez faire un bon placement et que celui-ci va vous rapporter, n'hésitez pas, votre flair ne vous trompera pas. Parfois, même placer une petite somme peut rapporter gros.

Capricorne

Si vous êtes de ceux qui ont un projet et qui sont en train de se libérer de liens trop contraignants, vous allez pouvoir prendre encore plus d'indépendance aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer pour certains natifs (2e décan en particulier) est un processus qui dure en général deux ans, parfois un peu plus, et qui vous invite à vous adapter à un changement que vous avez souhaité mais qu'il faut organiser.

Verseau

Si certains peuvent avoir un petit coup de chance grâce à Vénus, il ne faut pas oublier que Saturne est présente chez vous et qu'elle vous oblige à regarder la réalité en face, le moment présent prenant soudain plus d'importance depuis janvier. Soyez patient, si vous êtes né fin janvier, vous en avez encore pour jusqu'à mi-décembre et ensuite vous serez totalement libéré, vous aurez tourné une page.

Poissons

Une association entre Mercure, Mars et le Soleil est en train de se former, et s'il y a une crise en vous ou autour de vous, il est très possible que des négociations soient en cours et qu'elles s'intensifient dans les prochains jours. Pour vous, il y a un aspect nettoyage, rénovation, dans cette conjoncture, mais vous devez passer auparavant par des moments un peu compliqués parce que vous ne savez pas quoi faire.

