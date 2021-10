L'horoscope du jeudi 7 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pour vous, Vénus en Sagittaire à partir d'aujourd'hui sera très bien placée, quoique trop rapide à votre goût. Vous aimerez beaucoup les bons moments qui vont se présenter et vous aurez envie de les retenir (1e décan jusqu'au 17). Il n'est pas exclu que vous partiez en week-end avec votre chéri/e, ou que vous viviez une petite aventure avec une personne que vous rencontrerez, éventuellement, ce samedi.

Taureau

De deux choses l'une : Vénus en Sagittaire peut autant vous parler d'argent, de placement, de profit venant de vos placements, que d'amour ! Mieux vaut qu'il soit question d'argent parce qu'en amour vous ne serez pas totalement en confiance et vous garderez une certaine réserve. Ce sera peut-être parce que l'autre vous donnera des raisons d'être jaloux/se, ou que vous ne vous ferez pas confiance.

Gémeaux

A partir d'aujourd'hui, Vénus s'oppose à vous, mais c'est un bon aspect ! C'est-à-dire que vous aurez des retours positifs et valorisants de vos relations avec les autres, ou de votre relation avec votre conjoint. 1er décan, jusqu'au 17, vous pourriez être invité et faire une amusante rencontre, et si vous êtes en couple il est possible que votre partenaire vous exprime ses sentiments de manière à vous rassurer.

Cancer

Vous serez encore plus sensible que d'habitude aux preuves d'amour, aux petites attentions, à tout ce qui peut vous rassurer et vous donner le sentiment que vous êtes aimé de manière inconditionnelle. Mais demandez-vous tout de même si vous n'attendez pas trop de l'autre, si vous n'idéalisez pas trop la relation amoureuse car vos attentes sont importantes et ils sont peu nombreux à pouvoir les satisfaire.

Lion

Vous serez le plus séduisant du zodiaque avec Vénus en Sagittaire. D'abord elle est en signe de Feu, dont en phase, et ensuite elle occupe votre secteur sentimental ! 1er décan, jusqu'au 17, elle sera en harmonie avec la planète qui vous ennuie depuis des mois, Saturne, et va donc l'adoucir. Si vous souffrez de solitude, ou si vous avez eu un sentiment de perte, Vénus (alias quelqu'un qui vous aime) va vous aider.

Vierge

Dans votre secteur familial, Vénus va jouer un rôle très positif, celui de réunir. C'est-à-dire que si vous êtes du 1er décan, vous aurez l'occasion d'organiser ou de vous rendre à une fête de famille où vous pourriez revoir des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps (jusqu'au 17, pour vous). Mais il est aussi possible que le hasard vous mette en présence d'un ancien amour et que cela vous trouble.

Balance

Vénus restera en Sagittaire jusqu'au 5 novembre, une période très agréable pour votre signe, que ce soit sur le plan amoureux ou financier. Bien sûr, elle est rapide, et ce sont des petits bonheurs passagers qui vous sont promis, 1er décan jusqu'au 17. L'ambiance sera très amusante, légère, vous aurez envie de flirter, mais lorsque Vénus sera en harmonie avec Saturne, vous sentirez que vos liens sont solides.

Scorpion

Vénus vous quitte pour votre voisin Sagittaire, une agréable conjoncture pour profiter davantage des bonnes choses de la vie et être un peu plus optimiste dans votre vie amoureuse. Même si vous êtes célibataire, vous saurez trouver du plaisir dans vos relations, à moins qu'on ne vous paye une somme qu'on vous doit, Vénus facilitera les choses ; il est même possible que vous fassiez un petit extra (1er décan).

Sagittaire

Vénus atteindra votre signe à 13h22 et comme elle forme un bon aspect avec Saturne, vous prendrez vos affaires de coeur ou d'argent très au sérieux. Vous aurez en effet des facilités financières, un petit bonus peut-être, et votre vie amoureuse sera certainement plus intéressante (1er décan jusqu'au 17). Une rencontre est possible et même s'il n'y a pas de suite, vous serez tout remué sur le moment.

Capricorne

La planète du coeur et de l'argent se place dans l'ombre de votre signe, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément négatif. Disons que vous serez peut-être moins intéressé par vos affaires de coeur parce que vous aurez d'autres choses en tête (1er décan jusqu'au 17). C'est plutôt la question de l'argent qui peut se poser et vous pouvez, pour certains, attendre depuis un certain temps qu'on vous paye.

Verseau

Vous apprécierez la présence de Vénus en Sagittaire, elle y entre à 13h22 et va éclairer de sa très positive lumière votre secteur des projets et des attentes. Si vous avez un projet en cours (1er décan jusqu'au 17), le bon aspect que Vénus va former avec Saturne vous garantit de son sérieux et de sa bonne implantation. Mais vous pouvez aussi avoir le projet de plaire à quelqu'un, ou de partir en week-end.

Poissons

Vénus se trouve à présent au zénith de votre zodiaque, le secteur qui représente vos réussites et il est possible que sous cette conjoncture, vous atteigniez l'un de vos buts (1er décan jusqu'au 17). A moins que vous n'obteniez confirmation d'un accord, ou d'un engagement. Côté purement sentimental, vous risquez d'être tout feu, tout flamme, vous aurez donc intérêt à contrôler vos élans et à prendre votre temps !