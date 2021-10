L'horoscope du mercredi 6 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Face à vous, la nouvelle Lune et d'autres planètes éclairent le secteur qui parle des autres, et du monde extérieur en général. Peut-être avez-vous pour mission de rétablir la paix avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes mécontentes ? En tout cas, il va y avoir des pourparlers dans les prochaines semaines et comme Mercure est rétrograde, vous n'obtiendrez pas tout de suite ce que vous voulez.

Taureau

C'est de votre forme dont il est question avec la nouvelle Lune de ce jour, qui est conjointe à Mars et qui vous dit de prendre activement soin de votre personne, ou alors de l'un de vos proches. En ce qui vous concerne, elle vous dit de faire de l'exercice, et c'est probablement votre médecin qui vous le conseille. Il n'est pas exclu qu'une question de poids vous tracasse et il n'y a pas trente-six solutions.

Gémeaux

La nouvelle Lune n'a pas d'autre but que de vous mettre en valeur, de braquer les projecteurs sur vous et sur votre habileté à démêler certaines situations. Il y a en effet, à cause de la rencontre entre la nouvelle Lune et Mars, une sorte de crise à gérer. Elle peut autant être personnelle que générale et vous avez certainement un rôle à jouer, à votre niveau, quelque chose qui va faire réfléchir les autres, par exemple.

Cancer

La nouvelle Lune du jour, en Balance, est conjointe à Mars et peut produire de la colère. Vous êtes sensible à l'injustice et il se peut qu'il y en ait une en ce moment. Et autant elle peut être personnelle, quelqu'un de proche se montre très injuste à votre égard, autant cela peut être le sentiment de tout le monde, à la suite d'une loi votée par exemple, ou de l'attitude d'un autre pays vis-à-vis de sa population.

Lion

La nouvelle Lune est positive pour vous, elle vous permet de vous exprimer haut et fort, et même parfois de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. En fait, quelque chose vous met en colère et cela vous pousse à vous exprimer sans mettre de filtres. Et vous n'en aurez rien à faire si cela se retourne contre vous, vous êtes prêt à prendre tous les risques pour qu'on vous écoute : vous savez que vous avez raison.

Vierge

La nouvelle Lune, c'est le point d'orgue de la période Balance et si vous n'étiez pas préoccupé par une histoire d'argent précédemment, c'est à partir d'aujourd'hui que vous aurez un souci de ce type en tête. Peut-être que vous songez à demander une augmentation mais que vous avez peur d'affronter un refus ? En tout cas, Mars étant en conjonction avec cette nouvelle Lune, vous êtes poussé par la nécessité.

Balance

C'est votre cadeau du jour, une nouvelle Lune dans votre signe ! Enfin j'espère que c'est un cadeau parce qu'elle est conjointe à Mars et que cela peut avoir plusieurs interprétations, des plus positives aux moins positives. D'abord vous pouvez déborder d'énergie, de volonté, surtout dans le boulot, mais vous pouvez aussi être en colère parce que vous êtes face à une situation que vous jugez très injuste.

Scorpion

La nouvelle Lune du jour se situe chez votre voisin Balance, elle est donc très peu éclairante et il est même possible qu'elle vous incite à occulter quelque chose, à ne pas vouloir prendre conscience d'une situation. Ou alors vous avez cette prise de conscience mais vous la refusez, ou cela vous met en colère. Autre interprétation : on peut vous faire subir une situation dont vous ne voulez pas (2e décan surtout).

Sagittaire

Pour vous, la nouvelle Lune est top dans la mesure où, symboliquement, elle renouvelle l'air que vous respirez et crée en vous de nouvelles envie, de nouveaux désirs. Toutefois, elle est conjointe à Mars et vous avez peut-être un défi à relever, une situation qui vous place face à une ou des décisions qui ne sont pas faciles à prendre parce qu'elles pourraient avoir un côté injuste. Prenez votre temps.

Capricorne

La nouvelle Lune trône au zénith de votre zodiaque et ce faisant elle éclaire votre secteur professionnel, ou un événement, une situation à laquelle vous accordez de l'importance. Et cela pourrait être quelque chose de conflictuel étant donné que cette nouvelle Lune est conjointe à la guerrière Mars. Il est possible que vous ayez à vous battre pour quelque chose qui, pour vous, est d'une importance capitale.

Verseau

La nouvelle Lune de la Balance est bien positionnée et surtout pleine de bonne volonté en ce qui vous concerne. Elle est censée vous ouvrir des horizons et vous permettre d'élargir votre champ d'action. C'est-à-dire qu'on risque de vous confier d'importants dossiers, par exemple, ou une mission qui pourrait vous mettre en valeur, vous et vos compétences. Et vous vous y investirez à fond apparemment.

Poissons

Cette nouvelle Lune de la Balance peut révéler une crise, quelque chose qui se passe en vous entre deux tendances qui s'affrontent... Une crise qui peut aussi être liée aux finances, qu'il s'agisse des vôtres ou de celles du pays, par exemple. S'il s'agit de votre argent, il peut arriver qu'on vous réclame un paiement, par lettre recommandée, et que vous encouriez des pénalités de retard si vous ne payez pas.