L'horoscope du vendredi 31 mars 2023

Bélier

Vous êtes à l’aube d’un bon week-end, les loisirs sont au premier plan et vous allez certainement pouvoir vous amuser à séduire tous ceux qui passeront à votre portée. Même si vous êtes du 1er décan et que Mars vous contrarie, que vous vous sentez attaqué ; cela dit c’est peut-être un virus, ou alors vous vous êtes fait mal vous-même. Mais ça ne durera pas. Pour les autres c’est un sans-faute, pratiquement dans tous les domaines.

Taureau

Envie de rester chez vous, de cocooner ? Ne vous en privez pas et surtout ne vous en culpabilisez pas ! Au contraire, affirmez-vous et ne vous laissez pas entraîner à faire une balade ou du shopping si vous n’en avez pas envie. Aujourd’hui, seul votre ressenti doit décider pour vous et vous devez le suivre. Certains auront envie de remuer des souvenirs, de ressortir de vieux albums photos… Suivez vos désirs.

Gémeaux

Une fin de semaine vraiment sympathique, faite d’échanges qui nourriront votre esprit et votre réflexion. Parce que vous, les Gémeaux, tout se passe dans la tête et si on ne sollicite pas votre curiosité en vous racontant des histoires ou en évoquant l’actualité, vous vous ennuyez. Sauf si vous avez un bon livre à portée de main, comme cela pourrait être le cas aujourd’hui. Si vous ne travaillez pas, faites travailler vos petites cellules grises.

Cancer

Les loisirs, les plaisirs, les jeux chers à votre voisin Lion seront en vedette ce week-end. Essayez de profiter de l’instant présent en vous disant que vous n’avez peut-être pas à vous occuper de tout, que tout ne dépend pas de vous, même si vous avez des enfants à charge. Il est important pour votre équilibre que vous ayez des moments rien qu’à vous, et vous devriez en avoir l’occasion ce week-end.

Lion

Vous êtes les stars du week-end avec la Lune qui brille dans votre signe et les bons aspects qu’elle va former demain. Préparez-vous à être à cent pour cent vous-même et à pouvoir imposer vos désirs. Toutefois, la rencontre Vénus-Uranus est toujours active aujourd’hui pour le 2e décan, elle se défait demain, mais vous serez peut-être encore sous tension aujourd’hui, que ce soit dans le domaine amoureux ou... sur le plan santé ?

Vierge

Si vous êtes nerveux de nature, comme beaucoup de Vierge, ne vous étonnez pas de l’être encore plus ce week-end. Mais peut-être aurez-vous une bonne raison ? Sinon, c’est que quelque chose vous travaille intérieurement et le plus souvent de manière inconsciente si bien que vous ne savez pas ce qui vous rend nerveux et vous empêche, pour beaucoup, de trouver le sommeil. Ou tout simplement, vous pensez trop !

Balance

On dirait que vous avez un sympathique projet pour cette fin de semaine, quelque chose qui vous changera bien les idées. Mais même si vous n’avez rien de prévu, vous trouverez le moyen de faire du nouveau, de changer quelque chose à vos habitudes. C’est peut-être en secouant un peu ceux qui vous entourent que vous y arriverez, car évidemment vous n’aurez pas envie de partir en exploration tout seul !

Scorpion

1er décan, après une bonne semaine, chargée en boulots divers et variés, vous méritez de vous reposer. Seulement, le ciel en a décidé autrement et vous aurez des obligations à respecter. Votre gendarme intérieur ne vous pardonnera pas de négliger vos responsabilités vis-à-vis d’un parent et même de vos enfants. Faites contre mauvaise fortune bon coeur puisque vous n’êtes pas de ceux qui se fichent de tout !

Sagittaire

Un samedi ou un dimanche à la campagne ? Pourquoi pas et même si vous habitez déjà la campagne, vous aurez besoin de changer d’environnement, de voir autre chose, de voyager réellement ou dans votre tête. C’est un besoin toujours très présent chez le Sagittaire, qui peut aussi se transformer en curiosité, en désir de s’informer sur ce qu’il se passe dans le monde, hors de nos frontières. C’est un besoin "d’ailleurs".

Capricorne

Votre orgueil pourrait être votre pire ennemi ce week-end ! 1er décan, avec Mars en face de vous il est possible qu’un proche ou même un membre de la famille vous fasse une simple remarque et que vous y accordiez une trop grande importance. Aussi serez-vous fâché, mais vous n’en direz rien et vous donnerez aux autres l’impression que vous boudez, alors que dans votre esprit vous ne les bouderez pas : vous vous draperez dans votre dignité !

Verseau

Les autres, ou votre chéri/e, seront au premier plan de cette fin de semaine. Il peut y avoir une invitation à une petite fête, ou un « date », un tête à tête avec un ange ? Quoi qu’il en soit, de toute façon vous aurez envie d’être connecté aux autres et d’être dans l’échange, dans le partage. 2e décan, vous risquez d’être encore tendu aujourd’hui, ou bousculé par des émotions fortes, mais cela se calmera dès demain, on vous aidera à passer à autre chose.

Poissons

Ce n’est pas une journée de repos pour votre signe. Il y a du boulot à faire, que ce soit chez vous ou au bureau, au magasin, dans les champs... Mais si vous êtes né en février, vous ne détesterez pas parce que vous avez besoin de dépenser votre énergie en ce moment. De plus tout ce que vous ferez sera apprécié et vous vaudra parfois des louanges. Même si on ne vous félicite pas, vous serez content de vous-même.

