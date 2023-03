L'horoscope du mardi 28 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune rencontre Mars à 14h20, si vous êtes né en mars vos humeurs s’en ressentiront, vous risquez d’être très en colère, comme nous l’avons évoqué lors de l’entrée de Mars en Cancer le 25. C’est le premier aspect que Mars reçoit, vous le ressentirez donc plus que les autres. Cela dit, il peut y avoir de la casse à la maison, ou un conflit aussi au bureau. Quoi qu’il en soit, essayez de ne pas vous laisser dominer par vos émotions, c’est vous qui devez les dominer.

Taureau

A priori, la conjonction de la Lune et de Mars est non seulement en bon aspect avec vous mais aussi avec la sérieuse Saturne. Aussi serez-vous très rigoureux et même exigeant avec votre entourage, ou l’un de vos proches en particulier, mais ce sera pour la bonne cause. Pour donner à la relation des bases solides. A moins que vous n’ayez affaire à une personne plus âgée que vous et qui vous en apprendra beaucoup sur la vie, la destinée...

Gémeaux

Mercure et Jupiter sont en parfaite conjonction et c’est votre 2e décan qui en profitera le plus ! Il se pourrait qu’on vous donne le feu vert à propos d’un projet, ou qu’on vous fasse une promesse intéressante. Quoi qu’il en soit, cela vous incitera à anticiper quelque chose d’agréable, comme l’arrivée d’une somme d’argent qui arrangerait bien vos affaires. Cela dit, on peut aussi vous donner la possibilité d’investir intelligemment.

Cancer

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Mars en début d’après-midi, et cela se passe sous le contrôle de la raisonnable Saturne. Vous pourriez être tenté de vous emporter contre un proche, mais vous écouterez la raison, ces petites voix intérieures qui vous conseilleront soit de rester à distance, soit de vous montrer très ferme et de ne pas laisser la situation évoluer vers une dispute. Sauf si vous avez besoin de vous disputer...

Lion

La rencontre entre Mercure et Jupiter, en phase avec votre 2e décan, est exacte aujourd’hui. Cela signifie qu’on vous donnera raison, que ce soit au tribunal, dans votre vie professionnelle ou encore personnelle. Vous aurez en tout cas la satisfaction de constater qu’on reconnaît que vous avez dit la vérité, ou que vous avez été très habile dans une affaire, ou encore que vos arguments sont les meilleurs. Que vous les exprimiez par oral ou par écrit.

Vierge

Si le 2ème décan est soutenu par Vénus et ses coups de coeur, le 1er décan est, lui, soutenu par Mars et son bon aspect avec Saturne. C’est-à-dire que vous vous faites certainement du mouron, et que vous aurez quelqu’un près de vous qui saura vous rassurer, vous faire comprendre que si vous restez dans vos rails vous n’avez rien à craindre. Mais il vous faut certainement renoncer à quelque chose ou à quelqu’un.

Balance

Une rapide rencontre entre la Lune et Mars vous incitera à faire preuve de fermeté, voire de dureté avec quelqu’un, notamment dans le domaine du travail ou de la vie sociale. A priori, ça ne sera pas actif dans votre sphère intime et cela ne devrait toucher que le 1er décan pendant quelques heures. Pour le 2e décan, il faut prévoir une discussion un peu âpre, où vous aurez à faire valoir vos arguments pour qu’on reconnaisse votre bon droit.

Scorpion

Né en octobre, vous déborderez d’énergie, de volonté et d’envie de vous affirmer envers et contre tous ! Votre instinct, votre intuition sont au services de vos actions et vous ne devez pas hésiter si vous sentez qu’il faut agir/réagir. L’aspect de fond que Pluton vous envoie par ailleurs ne concerne pas le même secteur de votre vie, cela n’a rien à voir. Il se peut que, sur le plan personnel, vous ayez à fouiller dans votre passé.

Sagittaire

La conjonction de la Lune et de Mars, exacte en début d’après-midi se forme dans un des secteurs financiers de votre zodiaque. Il sera donc question d’un petit problème dans ce domaine et de vos doutes concernant la fiabilité d’une entreprise que vous avez engagée. Il est clair qu’il ne faut pas faire confiance trop rapidement, c’est ce que vous dit la conjoncture et, probablement que vos proches vous l’ont dit eux aussi !

Capricorne

Né en décembre, vous risquez d’être exaspéré par l’attitude d’une personne avec qui vous êtes obligé d’avoir des interactions. Il ou elle semble tout faire pour vous énerver, la question étant : fait-il/elle exprès oui ou non. Cela durera jusqu’au 14 avril pour le 1er décan, chaque membre pendant deux ou trois jours. Heureusement, Saturne est en harmonie avec vous et vous saurez répondre sans faire voler la relation en éclats.

Verseau

Si vous êtes né en janvier, vous avez du pain sur la planche en ce moment ! Il faut vous organiser afin que vos activités ne prennent pas plus de place qu’elles ne devraient. Votre bien-être avant tout : si le boulot devient pénible, ou qu’il vous empêche de vivre ce que vous avez envie de vivre, il est urgent de vous organiser autrement. Il ne doit pas vous dominer, c’est vous qui devez garder le contrôle, tant que vous le pouvez.

Poissons

La rencontre de la Lune et de Mars est en bon aspect avec votre 1er décan qui devrait être à l’initiative aujourd’hui ! Sortez de votre réserve, svp, montrez que vous avez du cran et que vous pouvez être accrocheur quand vous le voulez. Même si, à cause de Saturne, vous avez le sentiment que rien ne marchera ! 2e décan, vous pourriez décider de réclamer ce qu’on vous doit par voie de justice, et vous aurez raison.

