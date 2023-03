L'horoscope du lundi 27 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une semaine sur les nerfs pour le 1er décan, surtout demain. Vous risquez de monter dans les tours et d’être furieux, parfois contre vous-même. Mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre. Quelque chose d’un peu perturbant parce que l’émotionnel s’en mêle. Par ailleurs, né autour du 10 avril, la future rencontre de Mercure et Jupiter est de bon augure pour vos affaires. Vous pourriez obtenir une autorisation, quelque chose d’officiel.

Taureau

Les énergies de Mars vous accompagnent toute la semaine si vous êtes né en mai. Utilisez-les pour faire réfléchir les autres ou pour leur donner des conseils à appliquer rapidement. Avec Mars, tout doit être fait presque dans l’urgence. Peut-être aussi que, tout bêtement, vous aurez un colis ou un courrier à envoyer. 2e décan, la rencontre Vénus/Uranus peut s’accompagner pour vous d’un coup de foudre, ou au contraire d’un détachement un peu brusque.

Gémeaux

Ce lundi, ainsi que samedi, seront les meilleurs jours de votre semaine, qui sera encore marquée par la puissance du Bélier et surtout par sa volonté de conquête, qui sera aussi la vôtre. Mais ce que vous chercherez à conquérir ce sera peut-être l’amitié de quelqu’un, ou en tout cas vous voudrez attirer son attention parce que vous avez quelque chose à proposer à cette personne (2e décan surtout). 1er décan, on se concentre !

Cancer

Né en juin, vous êtes les plus exposés cette semaine, à cause de Mars et de son harmonie avec Saturne. C’est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, vous ne lâcherez rien. Vous serez plus accrocheur que jamais et votre persévérance n’aura pas de limites. Cependant, certains seront un peu trop agressifs ou se laisseront dominer par leurs émotions, par la colère en particulier. Mais il se peut que ce soit un bon moteur.

Lion

Vous allez disposer d’un excellent aspect, déjà actif aujourd’hui et qui réunit Mercure et Jupiter. C’est-à-dire que vous pourriez envisager un voyage, ou obtenir une reconnaissance. Ce sont les deux angles sous lesquels on peut interpréter Jupiter de manière positive. Et comme elle est accompagnée par Mercure, il y a une notion de transmission : on vous transmet un document officiel par exemple, ou vous faites une promesse solennelle.

Vierge

Vous recevrez de très bons influx de la planète d’amour cette semaine. En effet, Vénus rencontre Uranus et il y aura du nouveau côté coeur et même parfois côté finances. En tout cas, il y a de l’imprévu dans l’air, un imprévu agréable pour le 2e décan. Il est possible que vous décidiez d’un voyage ou alors que vous rencontriez quelqu’un qui vient de l’étranger ou qui a des origines étrangères, une culture différente de la vôtre.

Balance

Il y a plusieurs interprétations à faire de la conjoncture de cette semaine, 2e et début du 3e décan. Soit vous aurez une chance insolente, soit au contraire on vous traitera injustement. C’est encore une fois l’opposition de Jupiter qui est en cause et qui est actualisée par sa conjonction avec Mercure (avant jeudi). Il est possible que vous passiez au tribunal, ou que vous ayez un rendez-vous et un échange avec un avocat, un juge...

Scorpion

Il n’y a pas que Vénus et Uranus pour créer de l’imprévu dans votre vie, 2e décan. Il y a aussi une rencontre Mercure/Jupiter qui peut être valorisante pour votre travail ou vos activités quotidiennes. C’est donc une semaine un peu phare pour vous, alors que le 1er décan a du dynamisme à revendre avec les énergies de Mars. Et vous en avez besoin pour ce que vous êtes en train d’entreprendre avec Pluton : destruction-reconstruction.

Sagittaire

Bonne ambiance cette semaine, exception faite du 1er décan dont nous avons parlé hier. Le 2ème et le début du 3e seront très contents d’eux, une belle reconnaissance leur sera offerte. Cela peut même être quelque chose d’officiel pour certains. Pour d’autres, la conjoncture indique simplement qu’ils obtiendront un document dont ils ont besoin, ou qu’ils passeront et réussiront un examen. Le permis de conduire par exemple.

Capricorne

Le 1er décan sera à la peine sur le plan relationnel ou à cause d’une décision à prendre ou à accepter. En revanche, c’est tout bon pour le 2e décan, qui peut avoir un coup de coeur. Un vrai coup de soleil dans votre vie, grâce à la rencontre entre Vénus et Uranus (jusqu’à dimanche). Quant au 3e décan (né autour du 10 janvier), il est possible que vous ayez une de vos idées ou une de vos décisions à défendre. Et vous serez courageux !

Verseau

Votre signe est très partagé. D’un côté vous aurez une proposition intéressante, une chance à saisir sans attendre et de l’autre une conjonction Vénus/Uranus peut vous déstabiliser. Mais ce sera peut-être positif, c’est-à-dire qu’une rencontre provoquera en vous des sentiments très forts et cela peut se révéler perturbant ! Les 2e et 3e décan sont concernés par ces aspects. Quant au 1er, il doit se mettre au travail, un travail qui sera très chronophage.

Poissons

Vous aurez la niaque cette semaine, surtout né en février. Si un ennui vous est tombé dessus récemment, il est clair que vous allez être mobilisé pour vous en débarrasser rapidement. Mais cet ennui est représenté par Saturne, dont nous avons parlé hier et ce n’est jamais quelque chose de simple. En général, cela a des conséquences pendant un certain temps et ce n’est jamais très facile à vivre. Mais bon, l’énergie est là !

