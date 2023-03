L'horoscope du mercredi 29 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

A priori, une excellente journée puisque, dans votre signe, la conjonction entre votre Soleil, Mercure et Jupiter est exacte. Une très bonne nouvelle vous attend, un voyage peut aussi faire partie des réjouissances... 2e décan, si vous avez eu des soucis administratifs ou judiciaires, vous allez pouvoir plaider votre cause et vous serez satisfait du résultat (sauf si Jupiter était vraiment mal disposée le jour de votre naissance).

Taureau

La Lune et Vénus sont en phase, avec Uranus dans le coup : il se peut qu’il y ait un gros coup de cœur chez ceux du 2e décan ou qu’au contraire, ça passe ou ça casse ! Tout dépend de votre thème natal... Il est aussi possible que vous fassiez une expérience nouvelle dans le domaine de l’amour, que vous rencontriez quelqu’un de très spécial, ou encore que vous vous fassiez de nouveaux amis qui ont de nombreux points communs avec vous.

Gémeaux

Natif du 1er décan, vous avez quelque chose à réclamer et cela vous contrarie si vous ne pouvez pas le faire ou si on ne vous répond pas. Vous estimez qu’on est en dette vis-à-vis de vous et qu’on devrait réagir un peu plus vite. Ne restez pas à attendre qu’on se décide à vous donner ce que vous voulez : montez au créneau, c’est en tout cas ce que vous dit Mars. 3e décan, Jupiter entame un bon aspect avec vous jusqu’au 16 mai, on en reparlera.

Cancer

La Lune est toujours chez vous mais elle forme de délicieux aspects avec Vénus aujourd’hui, surtout pour le 2e décan. Vous sentirez des ondes bienveillantes et même parfois amoureuses circuler et vous en serez très étonné car cela viendra de quelqu’un qui est plus amical d’habitude. Et si cette amitié cachait des sentiments plus profonds ? Posez-vous la question et observez attentivement celui/celle qui semble être sous votre charme.

Lion

Vous aurez encore une chance à saisir aujourd’hui, une occasion en or pour certains, mais essayez de rester discret et de tenir votre langue ; vous sentirez d’ailleurs que les jaloux rôdent autour de vous. D’habitude vous n’y accordez pas d’importance, mais aujourd’hui cela vous sautera aux yeux et ce sera dérangeant. Des paroles flatteuses venant de vos supérieurs peuvent créer une ambiance où l’envie et la jalousie règnent.

Vierge

La configuration du jour est très positive pour votre 2e décan, la conjonction entre Vénus et Uranus étant exacte (jusqu’à vendredi). Il n’est pas impossible qu’on vous offre la possibilité de changer de poste, et même peut-être de partir loin de chez vous... Quoi qu’il en soit, c’est quelque chose qui peut vous faire vous sentir plus libre, plus maître de votre vie. 3e décan, ce sera votre tour à partir de la fin du mois de mai.

Balance

La Lune traverse le signe du Cancer et c’est toujours un moment du mois un peu pénible pour vous, dans la mesure où vous vous sentez crouler sous les responsabilités, et parfois des responsabilités que vous vous êtes imposées vous-même. Si vous sentez que vous avez une trop forte charge mentale (2e décan) dites-vous que dès demain vous en serez libéré (en partie en tout cas). Mais, 3e décan, ce sera votre tour...

Scorpion

Vous aimez bien enquêter, n’est-ce pas ? C’est une des forces de votre signe que de vouloir toujours fouiller, aller au fond des choses et donner du sens à ce qu’il se passe. C’est probablement ce que beaucoup feront aujourd’hui, par rapport à une situation qu’on leur impose et dont ils n’ont pas saisi le pourquoi du comment. Mais vous, le Scorpion, vous irez interroger, vous ferez des recoupements et vos conclusions seront plutôt justes.

Sagittaire

Si vous aviez des doutes hier, aujourd’hui vous aurez des certitudes, 2e décan et début du 3ème. Quelque chose que vous avez entendu, vu, lu, a pu en effet vous redonner confiance en vos idées, ou dans les méthodes que vous employez et dont vous n’étiez pas très sûr hier. Né autour du 12 décembre, vous êtes gâté par les astres et il se pourrait que vous ayez une réussite à mettre à votre actif. Quelque chose de flatteur !

Capricorne

Une dissonance entre Lune, Mercure et Jupiter touche la fin de votre 2e décan et le début du 3ème (né autour des 10 et 11 janvier). Il se peut que vous vous sentiez victime d’une injustice, ou qu’on parle de vous dans des termes qui seront déplaisants. Toutefois, votre réaction ne doit pas être immédiate mais au contraire bien réfléchie. Car tout ce que vous direz peut être repris et même parfois retourné contre vous.

Verseau

La configuration qui touche la fin du 2e décan et le début du 3ème (né autour des 8, 9 février) est vraiment top et elle peut faire parler de vous en bien, ou vous valoir des compliments à faire rougir. Jupiter étant dans la boucle, il s’agit sûrement d’un projet que vous êtes en train de mettre en place et qui a l’air d’être en phase avec les besoins ou les aspirations de ceux qui vous entourent. 3e décan, Jupiter est déjà à l’œuvre pour vous, mais son aspect n’est pas encore exact.

Poissons

Vous êtes bien servi par les astres aujourd’hui, cela signifie que d’une manière générale vous serez positif, optimiste et que cela attirera les autres vers vous. Vous aurez le sentiment d’exister davantage et de plaire. D’ailleurs, certains Poissons nés autour des 5, 6, 7 mars pourraient bien avoir un vrai coup de cœur. Difficile sans votre thème de savoir s’il s’agit d’amour, d’amitié ou d’un coup de cœur pour un objet d’art, un vêtement...

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info