L'horoscope du jeudi 30 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’aspect du jour devrait vous convenir et en principe, il a de quoi vous surprendre agréablement. Il s’agit de la rencontre entre Vénus et Uranus, propice aux coups de coeur et aux rentrées d’argent. Il est très possible qu’on vous paye en avance pour un travail, par exemple. Toutefois, un souci avec votre corps peut aussi être au premier plan, peut-être parce que vous avez dépassé les limites, trop mangé, trop bu...

Taureau

C’est encore la conjonction Vénus-Uranus qui est au premier plan pour le 2ème décan. Attention parce que vous pourriez vous emballer et brûler les étapes parce que vous serez impatient. Amour ou argent, vous vivrez un moment fort de café surtout né autour du 7 mai. Cependant, selon votre thème, il peut aussi y avoir une remise en question et même parfois une rupture. A force de passer par des hauts et des bas, vous en avez assez !

Gémeaux

3ème décan, Mercure vous envoie de bonnes vibrations, mais très rapides. C’est-à-dire que vous aurez probablement un rendez-vous intéressant d’ici le 3 avril, ou que vous pourrez faire part de l’un de vos projets à une personne qui peut vous aider à le concrétiser. De toute façon, Jupiter commence elle aussi à vous envoyer de bons influx depuis votre secteur de projets, il y a donc de grandes chances pour que l’entraide fonctionne à tous les niveaux.

Cancer

C’est aujourd’hui que Vénus rencontre Uranus, l’aspect est exact et apparemment très positif pour le 2e décan. Une expérience nouvelle ? Vous intégrez un groupe, une association ? En tout cas, il y a de l’inédit dans l’air et même dans le domaine amical ; vous avez pu rencontrer une ou des personnes avec lesquelles le feeling a été immédiat. Cela peut aussi se passer dans le domaine professionnel, où on vous confierait un nouveau projet.

Lion

Alors que le 3e décan commence à recevoir les influx optimistes et positifs de Jupiter (soyez audacieux, ce sera payant) le 2e décan reçoit la conjonction entre Vénus et Uranus. Ça peut être très bon, comme ça peut avoir un impact négatif sur un contrat ou un accord que vous essayez de passer depuis longtemps. Si c’est votre cas (né autour du 9 août), demandez-vous si vous n’auriez pas intérêt à passer à autre chose.

Vierge

1er décan, vous disposez encore des énergies de Mars et cela ne fait que commencer. C’est donc le bon moment pour aller de l’avant, être créatif et trouver de l’aide si vous en avez besoin. Certains pourraient se dire qu’ils n’ont besoin de personne, mais sachez que ce n’est pas vrai. Vous n’êtes pas omniscient, il y a des situations qui nécessitent un coup de main ou de consulter un spécialiste. Le problème étant que vous n’aimez pas demander.

Balance

3ème décan, vous aurez toutes les raisons de vous réjouir dans les prochains jours. Un contrat, un engagement, un mariage, tout est possible avec la conjoncture qui s’installe et vous regarde jusqu’au 16 mai. Et même si vous êtes de ceux qui ont des difficultés côté paperasserie, administration, les choses devraient être au premier plan, mais sans votre thème il est difficile de savoir si cela va aller dans le bon sens ou non !

Scorpion

La conjonction entre Vénus et Uranus est exacte aujourd’hui et si vous êtes du 2e décan, né autour du 9 novembre, soit vous allez être totalement sous le charme de quelqu’un, soit au contraire vous chercherez à vous séparer, à reprendre votre liberté. Cela dit, c’est peut-être l’autre qui veut retrouver son indépendance et c’est difficile à supporter pour vous parce que cela vous est imposé ; ce n’est pas ce que vous souhaitez.

Sagittaire

Les très fortes énergies uraniennes sont associées à Vénus aujourd’hui et cela se passe dans votre secteur du travail et de la forme. Soit vous allez recevoir un traitement qui va complètement vous remonter, soit ce sera le contraire (2e décan) et les énergie seront un peu destructrices : à force d’exagérer du côté des plaisirs, au détriment de votre travail et/ou de votre bien-être vous pourriez recevoir un coup de semonce.

Capricorne

La conjonction entre Vénus et Uranus sera du pain béni pour le 2e décan ! Vous aurez la bonne surprise de constater que vous plaisez ou que c’est votre travail qui plaît ! Vous pourriez même être remué parce qu’il est vrai qu’un tel aspect ne se produit pas souvent étant donné qu’Uranus ne transite le Taureau que tous les 84 ans. Un coup de coeur ? Un changement de look ou d’attitude vis-à-vis des autres et qui vous permettra de séduire ?

Verseau

C’est aujourd’hui que Vénus et Uranus sont en parfaite conjonction dans votre secteur 4, celui de la famille et de la maison. Si vous êtes du 2e décan né autour du 5 février, vous pourriez prendre une importante décision : déménager, ou laisser quelqu’un venir habiter chez vous... Il peut aussi y avoir un événement totalement imprévu dans votre cercle familial ou professionnel. Mais vous pouvez également craquer de nouveau sur quelqu’un du passé.

Poissons

C’est la bonne journée pour appeler vos contacts, demander un entretien ou en passer un. Vous serez étonné de la façon dont vous serez reçu et, peut-être, par la réponse que vous ne tarderez pas à avoir. Côté coeur, il peut y avoir une belle complicité, une situation vous incitant à vous rapprocher et à renforcer vos liens. Mais il est possible aussi que cette relation à laquelle vous pensez soit totalement platonique. En couple, une soirée très... pimentée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info