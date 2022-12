L'horoscope du vendredi 25 novembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Même s'il y a quelques bugs, que je vais vous détailler, dans l'ensemble c'est une bonne journée, axée sur votre développement personnel ou professionnel. Il y a une rapide dissonance entre Lune et Neptune qui risque de vous voir idéaliser une personne ou une situation, donc gardez les pieds sur terre. Puis, tout de suite après, Lune et Jupiter seront conjointes et votre autorité risque d'être trop accentuée.

Taureau

Vous risquez d'être plus dans le doute qu'hier, de réfléchir davantage à ce que l'on vous dit, ou ce que vous voyez/entendez. Vous " sentez " qu'il peut y avoir quelque chose de faux, de pas net, et il vous est conseillé de suivre votre instinct. D'ailleurs, si vous êtes du 3e décan, vous aurez rapidement confirmation du fait que vous ne vous trompez pas sur les influences qu'on essaye de vous faire subir.

Gémeaux

Ce n'est vraiment pas une journée facile, soit vous serez très fatigué et aurez même envie de ne rien faire, soit vous aurez des problèmes avec l'un de vos supérieurs et il faudra que vous fassiez des efforts pour qu'il ou elle vous respecte. Il n'est pas question de laisser l'autre vous traiter en quantité négligeable : affirmez-vous, mais sans créer de conflit (né autour du 11 juin surtout).

Cancer

Ambiance cool et même un peu trop cool ? Vous risquez de faire des erreurs de lecture ou d'écriture, de vous tromper de chemin parce que vous ne ferez pas attention, que vous aurez la tête dans les nuages... Bref, soyez plus vigilant, surtout 3e décan. Il y en a par ailleurs qui manqueront de limites et qui risquent une overdose de télé, d'ordinateur, de téléphone portable.

Lion

La journée serait excellente si vous n'aviez pas un petit souci sur lequel vous ferez une fixation qui, comme toute fixation, ne vous permettra probablement pas de trouver une solution à votre problème étant donné que vous tournerez en rond. Le mieux, 2ème décan, serait de demander des conseils ou un avis, vous passerez plus vite à autre chose. Mais 3e décan, vous resterez fixé sur le problème.

Vierge

Soyez le plus attentif possible à la façon dont on vous considère, surtout 3e décan. Vous avez des aspects, rapides heureusement, qui indiquent qu'on vous critique, qu'on vous dévalorise, et cela peut autant venir d'un supérieur que de quelqu'un de la famille. Et apparemment, vous ne saurez pas mettre de limites à cette personne, ce qui est pourtant ce que vous devriez faire en premier lieu.

Balance

C'est encore une bonne journée, un peu moins positive qu'hier mais quand même assez enthousiasmante ! Veillez à ne pas dire oui à tous ceux qui vous demandent un coup de main, de faire un travail à leur place par exemple. Et comme vous n'aimez pas dire non, vous risquez de vous charger inutilement. Réfléchissez bien, prenez votre temps, avant de répondre à toute demande.

Scorpion

Méfiez-vous, la conjoncture est un peu laxiste aujourd'hui et vous pourriez vous laisser aller, malgré vous, à des dépenses inconsidérées et qui risquent de vous mettre dans le rouge. Heureusement, Saturne est là pour vous ramener à la raison, votre maître (Mars) étant en bon aspect avec elle. Mais ce n'est pas actif pour tous, ceux du 1er et d'une grande partie du 2e décan ne reçoivent pas Saturne.

Sagittaire

Deux aspects seront actifs aujourd'hui, d'abord une dissonance Lune/Neptune, que le 3e décan connaît bien et qui réactive votre incertitude, votre indécision et le flou dans lequel une situation vous met. Puis, quelques heures après, une dissonance entre la Lune et Jupiter qui peut vous donner envie d'envoyer promener tout ce qui vous restreint et de vous lâcher ! (3e décan encore).

Capricorne

Cette journée risque d'être un peu compliquée par les incertitudes des uns et des autres. Vous ne parviendrez pas à cerner ceux que vous croiserez et à obtenir d'eux des réponses précises à vos questions. L'ambiance évoluera ensuite, et vous tomberez au contraire sur des personnes trop sûres d'elles et que vous trouverez un peu trop imbues d'elles-mêmes.

Verseau

2ème décan, c'est à votre tour de recevoir les bons influx de la rencontre entre Mercure et Vénus. Il se peut donc que vos amitiés soient en vedette, peut-être l'une d'entre elles en particulier... ou que vous ayez un ou des projets excitants. Certains pourraient faire une rencontre, probablement passagère, par le biais de leurs amis, ou grâce aux réseaux sociaux.

Poissons

Les rencontres de la Lune aujourd'hui sont très rapides. Votre 3ème décan reçoit d'abord sa dissonance avec Neptune, puis avec Jupiter. Ces deux aspects sont symboles d'excès, de manque de limites, et parfois de trop grande consommation de tout produit servant à changer votre état d'esprit, ou à vous faire oublier vos états d'âme. Cela ne devrait pas avoir trop d'influence sur les autres décans.

